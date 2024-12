Emily Osment und Moisés feiern "Hannah Montana"-Reunion

Hannah Montana katapultierte nicht nur Miley Cyrus (32) ins Rampenlicht. Auch Emily Osment (32), die ihre Freundin Lilly Truscott verkörperte, und Moisés Arias (30), alias Rico Suave, wurden durch die Show weltberühmt. Die beiden Serienstars trafen sich am Donnerstag bei der SAG Awards Season Celebration im berühmten Château Marmont in West Hollywood wieder. Gemeinsam posierten sie für ein süßes Foto, das People vorliegt. Auf dem Schnappschuss hat die Blondine ihren Arm um den Schauspieler gelegt und beide lächeln glücklich.

Vielen einstigen Kinderstars fällt es im Erwachsenenalter schwer, an ihre früheren Erfolge anzuknüpfen. Emily ergatterte allerdings eine Rolle in der Serie Young Sheldon, in der sie bis zum Ende des The Big Bang Theory-Prequels mitspielte. Seit Oktober arbeitet sie nun auch an der Fortsetzung "Georgie & Mandy's First Marriage" mit. Nachdem die ersten Folgen herausragende Quoten erhalten hatten, bestellte der Sender CBS laut Deadline kürzlich eine komplette erste Staffel mit 22 Folgen.

Moisés hat sich seit seiner Rolle als nerviger Junge in "Hannah Montana" ziemlich weiterentwickelt. Der gebürtige New Yorker schauspielert immer noch und hatte in diesem Jahr zum Beispiel einen Auftritt in der Serie "Fallout". Allerdings arbeitet der 30-Jährige nebenbei auch als Fotograf und verwirklichte schon mehrere Projekte mit Jaden Smith (26), Kid Cudi (40), Kendall Jenner (29) und Co. Im Gespräch mit Vice erklärte Moisés vor wenigen Jahren: "Ich liebe es, diese flüchtigen Momente zu finden und ihren Charakter einzufangen."

Getty Images "Georgie & Mandy"-Crew 2024 während einer Pressetour in Pasadena

Getty Images Moisés Arias, Schauspieler

