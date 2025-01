Hugh Jackman und Sutton verstanden sich schon lange gut

Hugh Jackman (56) soll seit Kurzem mit Sutton Foster (49) liiert sein. Wie lange genau die beiden Schauspieler schon ein Paar sind, ist unklar – sicher ist: Sie stehen sich schon sehr lange nah! Bereits 2022 schwärmte die 49-Jährige im Interview bei "Live With Kelly and Ryan" in den höchsten Tönen von dem Wolverine-Star und verriet, welches gemeinsame Ritual sie bei ihrer Musical-Show "The Music Man" hatten: "Wir hängen vor jeder Show in meiner Garderobe ab und unterhalten uns einfach."

Oft hätten sie dabei ganz entspannt auf dem Boden gesessen, da Suttons Garderobe so chaotisch gewesen sei. Sie beschrieb diese privaten Momente als eine "wunderbare Sache", durch die sie und Hugh eine tolle Beziehung aufbauten: "Das war mit das Beste an der ganzen Sache, dass ich diesen wunderbaren neuen Freund gefunden habe", erklärte die US-Amerikanerin. Über ein Jahr spielten die beiden in dem Musical Seite an Seite – ob sich da auch schon romantische Gefühle füreinander entwickelt haben?

Zum Zeitpunkt des Musicals war Hugh noch mit seiner Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) zusammen. Die zwei waren 27 Jahre lang zusammen durchs Leben gegangen und haben zwei gemeinsame Kinder. Im September 2023 gab das Paar bekannt, sich scheiden zu lassen – damals hatte es den Eindruck gemacht, dass vor allem Hugh sehr darunter leidet. Im Herbst vergangenen Jahres kamen dann erstmals Gerüchte über eine Romanze zwischen ihm und Sutton auf, da diese im Oktober die Scheidung von ihrem Mann einreichte. Vor wenigen Wochen zeigten sie sich dann zunächst Händchen haltend, dann auch beim Knutschen und bestätigten damit die Liebesgerüchte endgültig.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster performen bei den Tony Awards 2022

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2018

