Jessica Alba teilt nach Trennung spirituelle Weisheiten

Vergangene Woche gab Jessica Alba (43) ihre Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Cash Warren (46) bekannt – jetzt befindet sich die Schauspielerin laut ihren Worten auf "einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation". In ihrer Instagram-Story teilt sie vermehrt motivierende Sprüche und Weisheiten. Am Dienstag repostete sie die Worte des Autors und Meditationscoaches Diego Perez darüber, wie man sich ein gutes Leben aufbaut. Er schreibt: "Folge unerbittlich deiner Intuition. Verbünde dich mit Menschen, die auch gerne wachsen." Worauf die "Honey"-Darstellerin den Worten mit "Genau das ist es" zustimmt.

In dem Post des Gurus heißt es außerdem, man solle Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen. "Liebe dich selbst so sehr, dass du dich in deinem eigenen Körper und Geist zu Hause fühlst. Bringe dir selbst bei, zu vergeben. Höre nie auf, ein gütiger Mensch zu sein", betont der Meditationsprofi. Genau diese Meinung vertritt Jessica auch, sogar ihre Trennung nach 17 Jahren Ehe verlief ganz ruhig und harmonisch. "Wir machen die nächsten Schritte, mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander", gab die 43-Jährige zum Ende ihrer Ehe mit friedlichen Worten bekannt.

Weshalb sich der Produzent und Jessica trennten, ist nicht im Detail bekannt. Letztere gab vergangene Woche folgendes Statement auf Social Media ab: "Es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen." Für die Mama sei jetzt die Zeit gekommen, sich selbst zu finden – böses Blut herrscht deshalb nicht zwischen den beiden. Die Filmstars haben drei gemeinsame Kinder, die weiterhin oberste Priorität haben. Letztere halten das Paar, welches sich bei den Dreharbeiten zu "Fantastic Four" im Jahr 2005 kennenlernte, zusammen.

CraSH/imageSPACE / MEGA Jessica Alba und Cash Warren, Ehepaar

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Kids, April 2021

