Jessica Alba bestätigt Trennung von Ehemann Cash Warren

Vor einigen Tagen machten erstmals Spekulationen die Runde, dass Jessica Alba (43) und ihr langjähriger Ehemann Cash Warren (46) getrennt sein sollen. Jetzt sorgt die US-amerikanische Schauspielerin für Klarheit – und bestätigt die Trennung! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die "Honey"-Darstellerin ein Statement. "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation – sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash", erklärt Jessica und fügt hinzu: "Ich bin stolz darauf, wie wir in den vergangenen 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen."

Böses Blut herrscht zwischen der Hollywoodschauspielerin und dem Filmproduzenten aber offenbar nicht. Die 43-Jährige macht deutlich, dass sie auch weiterhin an einem Strang ziehen werden. "Wir machen die nächsten Schritte mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander und werden für immer eine Familie sein. Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität. Wir bitten darum, dass zu diesem Zeitpunkt unsere Privatsphäre respektiert wird", betont sie. Die genauen Gründe für die Trennung verrät sie allerdings nicht.

Jessica und Cash verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Die Filmstars waren seit rund 17 Jahren verheiratet – sie gaben sich 2008 das Jawort. Zusammen haben sie drei Kids namens Honor, Haven und Hayes. Mitte Januar 2025 machten erstmals Gerüchte um eine mögliche Trennung die Runde. Ein Insider berichtete gegenüber TMZ, dass Jessica kurz davor sei, die Scheidung einzureichen.

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im September 2023

Getty Images Jessica Alba im Dezember 2024

