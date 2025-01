Schweres Jahr: Patrice Aminati erholt sich im Familienurlaub

Daniel Aminati (51) und seine Frau Patrice haben eine schwierige Zeit hinter sich: 2023 machten der Moderator und seine Partnerin öffentlich, dass Patrice an Hautkrebs erkrankt ist. Mittlerweile scheint es aber wieder bergauf zu gehen: Sie erklärte im vergangenen Jahr, dass sie metastasenfrei ist. Mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter genießt die Influencerin nun einen kleinen Erholungsurlaub und gibt dabei auch einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Das war ein schöner, erholsamer Urlaub und für mich einer der wichtigsten Urlaube, die ich erleben durfte, denn das Jahr 2024 war im Umkehrschluss einer der herausforderndsten Abschnitte", gestand sie ehrlich auf Instagram. Umso glücklicher sei sie jetzt aber, den Alltag mit neuer Energie angehen zu können.

Dem Text fügte sie zudem auch einige niedliche Schnappschüsse aus dem Urlaub bei. Auf einem der Fotos strahlen sie und ihr Mann erholt in die Linse, während Patrice Töchterchen Charly auf dem Arm hat. Ein weiteres Bild zeigt die Turteltauben verliebt Arm in Arm am Strand. Wie sehr sie die gemeinsame Auszeit genießen, ist ihnen anzusehen. Die Fans waren begeistert von den schönen Urlaubseindrücken und fluteten die Kommentare unter dem Foto mit Schwärmereien wie: "Das Glück strahlt in euren Augen. Einfach wunderschön" oder "Wie schön, euch so glücklich zu sehen."

Die schockierende Diagnose seiner Frau machte der "taff"-Moderator im April 2023 auf Instagram öffentlich. "Eine Routineuntersuchung meiner Frau Patrice ergab die Diagnose: Bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat", schrieb er damals zu einigen Aufnahmen, die seine Frau in einem Krankenhausbett zeigen. Neben einer Operation musste sich die Content Creatorin auch einer Immuntherapie unterziehen, die sie viel Kraft kostete. Im vergangenen August gab es dann aber ein erstes Aufatmen. "Am Montag, dem 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los – dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen", verkündete Daniel überglücklich im Netz. Dennoch müsse sie ihre Tabletten weiterhin nehmen.

Instagram / danielaminati Patrice Aminati im Januar 2025

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Januar 2025

