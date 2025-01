Süße Schneehasen: Kendall und Kylie Jenner urlauben in Aspen

Kendall Jenner (29) und ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (27) genießen derzeit einen glamourösen Winterurlaub im beliebten Skiort Aspen. In dicken Kunstpelzmänteln und perfekt abgestimmten Outfits teilen die beiden Reality-TV-Darstellerinnen Eindrücke ihrer Reise via Instagram mit ihren Fans. Kendall, die ein auffälliges Fell-Bucket-Hat trägt, kombiniert ihren Look mit einem weit geschnittenen schwarzen Blazer, während Kylie in einer kurzen Felljacke posiert. Neben Pisten-Abenteuern gönnen sich die beiden auch entspannte Abende: Zusammen mit Hailey Bieber (28) und Kylies Tochter Stormi kehrten sie am Vorabend ihrer Schnee-Tour im angesagten Restaurant Casa Tua ein.

Doch der Winterurlaub des Reality-TV-Duos sorgt nicht nur wegen ihrer stylishen Outfits für Schlagzeilen. Besonders laut ist die Kritik an Kylie. Grund dafür ist ihre häufige Nutzung eines privaten Jets. Seit Beginn des Jahres flog Kylies luxuriöser Privatjet schon elf Mal, darunter Kurzstreckenflüge von nur 15 Minuten. Dies führt zu wütenden Reaktionen in sozialen Netzwerken – insbesondere, als Kylie Statements zur Unterstützung der Opfer der Waldbrände in Kalifornien veröffentlichte. Unter anderem wurde die zweifache Mutter als "Kleinkriminelle" bezeichnet.

Während sich die The Kardashians-Stars fernab ihrer Heimat L.A. im Schnee vergnügen, wüten in dieser noch immer heftige Brände. Viele verloren durch das Feuer ihre Häuser, mindestens 24 Menschen starben. Auch das Haus von Hotelerbin Paris Hilton (43) in Malibu ging in Flammen auf. In einem emotionalen Video zeigte Paris Anfang Januar die Überreste. "Es fühlt sich an, als ob mein Herz in Millionen Stücke zerbrochen wäre", schrieb sie zu dem Clip, den sie auf Instagram veröffentlichte.

Instagram / kendalljenner Kendall und Kylie Jenner, Januar 2025

Getty Images Paris Hilton im November 2024

