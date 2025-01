Welche Kandidaten bei "Make Love, Fake Love" sind vergeben?

Seit einigen Wochen läuft die dritte Staffel von Make Love, Fake Love. In diesem Jahr sucht Karina Wagner (28) nach ihrem Traummann in Griechenland. Bei ihrer Suche gibt es allerdings einen Haken: Unter die Kandidaten haben sich vergebene Männer geschmuggelt. Bis zum Finale muss die Single-Lady alle Teilnehmer mit Partnerinnen entlarven – ansonsten sahnt eines der Paare das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ab.

Bislang wurden drei Folgen der Datingshow veröffentlicht. Im Rennen sind unter anderem noch Jim, Oliver, Dominik und Paul sowie Felix, Antonio, Alexander und Maurice. Letzterer könnte besonders gute Chancen bei Karina haben: Vor allem optisch ist ihr der einstige Temptation Island-Verführer direkt aufgefallen. Ebenso wie Kandidat Cansin – allerdings schoss sich der 24-Jährige zuletzt ein wenig ins Aus, als es zwischen ihm und Karina zum allerersten Kuss der Staffel kam.

In der aktuellsten Folge konnte die 28-Jährige dabei sogar schon den ersten vergebenen Kandidaten entlarven: Emre. Zusammen mit seiner Freundin Ronja musste er die Villa als Erster verlassen. Spannend könnte es zudem in der kommenden Folge werden: Der vergebene Kevin erhält den begehrten "Love Key" und damit eine ganze Nacht mit Karina. Stimmt jetzt unten ab, bei welchen Teilnehmern ihr glaubt, dass sie vergeben sind!

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Kevin

Anzeige Anzeige

Anzeige