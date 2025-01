Wer hat nach "Hochzeit auf den ersten Blick" noch Kontakt?

Im Dezember stand das große Finale der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick an. Auch dieses Mal wagten zwölf Kandidaten den Schritt vor den Traualtar, um sich direkt das Jawort zu geben – und das, ohne sich jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben. Nach der Ausstrahlung des Sozialexperiments gehen Michelle und Fabian als einziges Paar weiterhin gemeinsam durchs Leben. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten die beiden nun, wie es nach der Show für sie weiterging und mit welchen Kandidaten sie nach wie vor in Kontakt stehen.

"Ich persönlich habe noch relativ viel Kontakt mit Desiree", erklärt die Hörakustikmeisterin. Ihr Ehemann Fabian ergänzt im Gespräch: "Ich bin in Kontakt mit Christian. Dadurch, dass er ja auch wie Michelle im Ruhrgebiet wohnt, wollen wir uns in diesem Jahr auch mal treffen." Mit einigen Kandidaten aus der zehnten Staffel seien sie ebenfalls im Austausch – und mit ihnen sogar zusammen auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, wie Michelle preisgibt.

Für Fabian und Michelle könnte es aktuell kaum besser laufen: Nach dem Sozialexperiment konnten die beiden ihre Beziehung weiter festigen. "Der Alltag ist jetzt voll da und wir haben es geschafft, dieses Experiment in den Alltag zu übertragen. Uns geht es einfach sehr gut", betont die frischgebackene Ehefrau gegenüber Promiflash. Aktuell plane das Paar auch schon die gemeinsame Zukunft – in diesem Jahr wollen sie mehrfach zusammen verreisen. "Erst mal zum Gardasee, da war ich tatsächlich noch nicht und das ist nicht so weit von Fabian entfernt. Und dann haben wir noch Kreta gebucht", freut sich Michelle.

Joyn / Christoph Assmann Christian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

