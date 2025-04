"Hochzeit auf den ersten Blick"-Fabi & Michelle sind verlobt

Das Experiment von Hochzeit auf den ersten Blick gelingt nicht bei jedem Paar. Doch Michelle und Fabian haben sich in der Show gefunden. Obwohl die zwei schon verheiratet sind, machte Fabian seiner Liebsten nun einen Antrag. In der romantischen Szenerie am Gardasee hielt er um die Hand der Blondine an. Wie ein süßes Video auf Instagram zeigt, musste seine Ehefrau keine Sekunde über ihre Antwort nachdenken. "Ich habe wieder 'Ja' gesagt", schreibt sie zu dem Clip.

Durch ihr Kennenlernen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ist dies theoretisch der erste Antrag ihrer Beziehung – in der Show treten zwei Unbekannte miteinander vor den Altar, ohne sich vorher kennenzulernen. "Aufgrund unserer Reise war immer klar, dass der Schritt 'eines klassischen Antrags' einfach wegfällt", erklärt das Pärchen in seinem Social-Media-Beitrag und erklärt: "Aus einem 'Sozialexperiment' ist Liebe entstanden. Aus einem 'Ja, ich will' ist ein 'Ja, ich will deine Frau bleiben' geworden.'"

Fabi und Michelle waren Teil der aktuellen Staffel der unkonventionellen Kuppelshow. Während der Sendung gingen die zwei durch einige Höhen und Tiefen, doch am Ende waren sie das einzige Paar, dessen Beziehung gehalten hat. Im April verkündeten der Teamleiter für Digitalisierung und die Ruhrpottlerin im Netz, dass sie endlich ein gemeinsames Zuhause gefunden und ein neues Kapitel in ihrer Liebe begonnen haben.

Joyn / Christoph Assmann Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

