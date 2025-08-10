Süße Fotos: Ed Westwick und Amy feiern ersten Hochzeitstag

Ed Westwick (38) und Amy Jackson (33) feiern ihr erstes Hochzeitsjubiläum und blicken dabei auf ein aufregendes Jahr zurück. Auf Instagram teilte Amy Fotos von ihrer standesamtlichen Trauung in London, die im August 2024 stattfand. In einem stilvollen cremefarbenen Zweiteiler mit französischer Baskenmütze posiert die britische Schauspielerin auf den Schnappschüssen an der Seite des Gossip Girl-Stars, der in einem taupefarbenen Anzug für die Kameras strahlt.

Die Bilder zeigen das Paar vor dem Standesamt, beim Händchenhalten während der Zeremonie und sogar in einem eleganten Aston Martin mit klassischen Blechdosen hinten am Auto. Mit dabei war auch Andreas, Amys Sohn aus einer früheren Beziehung, den sie in einer rührenden Szene beim Binden seiner Krawatte unterstützte. "Ein Jahr voller wilder und ruhiger Momente", schrieb Amy in ihrem emotionalen Rückblick. Doch die standesamtliche Trauung war nur der Anfang für die beiden. Später feierten sie eine glamouröse Hochzeit in Italien, die mit Stars gespickt war. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Eds ehemalige "Gossip Girl"-Kollegin Kelly Rutherford (56), Model Daisy Lowe (36) und der Schauspieler Jack Whitehall (37).

Für die beiden war ihre Hochzeit der Beginn eines Lebens voller gemeinsamer Abenteuer und unvergesslicher Erinnerungen. In diesem Jahr erweiterte sich ihre Familie noch einmal um einen kleinen Sonnenschein: Der Schauspieler und das Model bekamen ihren gemeinsamen Sohn Oscar Alexander. Der Kleine kam am 24. März dieses Jahres zur Welt, wie die stolzen Eltern im Netz verrieten. Die beiden hatten ihre Schwangerschaft im Oktober 2024 bekannt gegeben.

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson und Ed Westwick im Juli 2025

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson und Ed Westwick, Schauspieler

Instagram / iamamyjackson Ed Westwick, Schauspieler