Besondere Chance für Fans: Shah Rukh Khan tritt in Dubai auf

Die Fans von Shah Rukh Khan (59) haben bald die Möglichkeit, ihrem Idol ganz nah zu kommen – zumindest, wenn sie in Dubai leben. Der beliebte Bollywood-Schauspieler wird am kommenden Sonntag bei einem besonderen Event live auf der Bühne auftreten. Der Instagram-Account des beliebten Ausflugsziels Global Village kündigt den Auftritt von Shah Rukh mit folgenden Worten an: "Triff den König der Romantik persönlich! Shah Rukh Khan übernimmt die Hauptbühne von Global Village diesen Sonntag, den 26. Januar um 20:30 Uhr. Markiert eure Kalender und seid Teil dieser tollen Nacht!" Als Anlass wird angegeben, 29 erfolgreiche Jahre von "The King Khan" feiern zu wollen.

Die Besucher werden nicht nur den Filmstar live sehen, sondern den "King of Bollywood" auch bei einer Tanzeinlage bewundern dürfen. Laut Time Out Dubai kostet der Eintritt gerade einmal rund sieben Euro! Der Grund dafür sei, dass seine Show im Standardpreis eines Global-Village-Tickets enthalten ist. Bei dem Event können sich die Zuschauer neben seinem Auftritt wohl auch auf einige weitere aufregende Überraschungen freuen, darunter interaktive Spiele sowie einen Quiz-Wettbewerb.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Es ist schließlich gute 29 Jahre her, dass "Dilwale Dulhania Le Jayenge", der Film, der ihn zum absoluten Superstar machte, veröffentlicht wurde. Laut Pinkvilla wird er bis heute täglich in einem Kino in Mumbai gezeigt. Somit hält er den Rekord für den am längsten laufenden Film in der Geschichte des Kinos! Er erzählt die Geschichte der jungen Inder Raj und Simran, verkörpert von Shah Rukh und Kajol (50), die sich während eines Urlaubs in Europa ineinander verlieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

Anzeige Anzeige