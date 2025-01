Britische Royals: David Beckham pflegt enge Verbindung

David Beckham (49) hat sich als großer Royal-Fan geoutet und sprach in einem Interview beim Weltwirtschaftsforum in Davos offen über seine Verbindung zu König Charles (76) III. und Prinz William (42). Der ehemalige Fußballstar erzählte von seiner Zusammenarbeit mit der königlichen Familie, insbesondere im Rahmen von Charity-Projekten. David betonte, dass er eine enge Beziehung zu den Royals pflege und sich bei Anfragen von William und Charles immer gerne engagiere. "Wann immer der Prinz von Wales mich kontaktiert und sagt, 'Ich möchte, dass Sie das tun', oder 'Seien Sie da', ist meine Antwort immer ein 'Ja'", erklärte er. Besonders bewegt zeigte sich der Ex-Profi von seiner Berufung zum Botschafter von Charles’ Stiftung, The King’s Foundation, im Juni 2024. Seine Mutter sei bei der Nachricht in Tränen ausgebrochen, so David weiter.

In dem Gespräch mit CNBC-Moderatorin Sara Eisen ließ er keine Gelegenheit aus, Charles und dessen Engagement zu loben. "Unser König ist ein unglaublicher Mann und nicht nur in den letzten fünf oder zehn Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten. Die Arbeit, die er tat, um Menschen zu stärken, die grundlegende Arbeit, all die nachhaltige Arbeit. All diese Dinge, all die verlorenen Künste versucht er wieder zurückzubringen", schwärmte David. Neben der beruflichen Zusammenarbeit entdeckte Beckham auch private Gemeinsamkeiten: "Er mag Bienen, ich mag Bienen. Er liebt das Land, ich liebe das Land. Und er unterstützt junge Menschen. Also fühle ich mich durch diese Rolle sehr geehrt." Zudem sprach David über seine Hilfe bei der Finanzierung neuer Rettungshubschrauber in London. Die Kampagne brachte umgerechnet über 21 Millionen Dollar ein – ein Projekt, das ihm persönlich sehr am Herzen lag.

Neben ihrem Engagement für die Royals wurden David und seine Frau Victoria Beckham (50) zuletzt im Dezember 2024 bei einem Staatsbankett im Buckingham-Palast gesehen. Die Anwesenheit des Glamour-Paars, die im Vorfeld nicht angekündigt worden war, sorgte für Aufsehen. Anlass war der Staatsbesuch des Emirs von Katar, bei dem auch königliche Größen wie Camilla (77) und William anwesend gewesen waren. Beobachter spekulieren, ob die Einladung ein Hinweis auf eine mögliche bevorstehende Ernennung von David zum Ritter sein könnte. Der ehemalige Fußballkapitän war in der Vergangenheit mehrfach für seine Wohltätigkeitsarbeit und seine Verbindung zur königlichen Familie gelobt worden, was solche Gerüchte zusätzlich befeuert. Privat hält sich das Paar weiterhin gerne im unmittelbaren Kreis der Royals auf, eine Nähe, die David offenbar sehr genießt.

Getty Images Prinz Charles und David Beckham in London, 2019

Getty Images David Beckham, Crystal Awards, 2025

