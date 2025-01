Cardi B vier Monate nach Geburt wieder im Fitnessstudio

Cardi B (32) ist zurück im Gym! Die Rapperin teilte kürzlich eine Story auf Instagram, in der sie sich vier Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes wieder ihrem Training widmet. In der kurzen Aufnahme, die ein Foto des Magazins People zeigt, präsentiert sie sich in Sportkleidung vor einem Spiegel, umgeben von Hanteln und Gewichten. "Das reicht für heute, Honey... Ich brauche ein Nickerchen", schrieb die Musikerin humorvoll über das Video. Cardis kleine Tochter, die am 7. September 2024 geboren wurde, trägt bisher noch keinen öffentlich bekannten Namen.

Neben ihrem Training lässt Cardi ihre Fans jedoch auch an süßen Momenten mit ihrem jüngsten Nachwuchs teilhaben. Anfang des Monats postete sie ein Video, in dem ihre Tochter ihre Hand auf ihrer Milchflasche hält, während sie gefüttert wird. "Mein Baby wird heute vier Monate alt und sie ist schon soooo groß", schrieb die Sängerin dazu. Die "I Like It"-Sängerin ist außerdem Mutter ihrer sechsjährigen Tochter Kulture (6) und ihres dreijährigen Sohnes Wave Set (3), die aus ihrer Ehe mit Offset (33) stammen.

Abseits ihrer musikalischen Karriere, die Cardi aktuell vor ihr Dating-Leben stellen will, zeigt sich die 32-Jährige immer wieder mit ihrer typischen Mischung aus Humor und Bodenständigkeit. So dokumentierte sie im November eine Fahrt zu den Elternsprechtagen ihrer beiden älteren Kinder und machte mit einem Augenzwinkern klar, dass sie strenge Konsequenzen ziehen würde, falls die Lehrer schlechte Berichte über ihre Kinder liefern. "Es ist lustig, zu Elternsprechtagen zu gehen, wenn ich mich selbst noch wie ein Kind fühle", kommentierte sie ihre Rolle als Mutter.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Kinder

