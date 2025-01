Für ihr neues Album: Cardi B macht jetzt eine Dating-Pause

Cardi B (32) hat laut Bossip angekündigt, ihr Liebesleben vorerst auf Eis zu legen, um sich voll und ganz auf ihre Musik zu konzentrieren. Die Entscheidung kommt inmitten des anhaltenden Scheidungsdramas mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33), das seit Monaten die Schlagzeilen dominiert. Jüngste Spannungen zwischen den beiden eskalierten erneut, als Offset auf der Plattform X in mittlerweile gelöschten Beiträgen Vorwürfe gegen Cardi erhob. Unter anderem warf er ihr vor, ihm anzügliche Fotos geschickt zu haben, auf denen zu sehen wäre, wie sie intim mit einem anderen Mann sei und behauptete zudem, er selbst sei mit einer ihrer Freundinnen intim gewesen. Cardi selbst erklärte, dass sie in der Vergangenheit von romantischen Beziehungen abgelenkt wurde und sich mit voller Kraft auf ihren nächsten Karriereschritt konzentrieren wolle.

Die Musikerin arbeitet seit Jahren an ihrem heiß ersehnten zweiten Album, das nach ihrem Debüt "Invasion of Privacy" aus dem Jahr 2018 längst überfällig ist. "Januar ist ein sehr wichtiger Monat für mich", bestätigte sie und fügte hinzu, dass dies von entscheidender Bedeutung für ihren Jahresplan sei. Cardi versprach schon im Oktober gegenüber Billboard, dass bald Ankündigungen zu ihrem neuen Album folgen würden. In einem kürzlichen Gespräch drückte sie aus, wie sehr sie sich der Aufgabe widmet: "Ich habe eine Mission zu erfüllen, sonst gerät alles durcheinander." Ihre Fans hoffen nun, dass die Sängerin tatsächlich bald musikalische Neuigkeiten liefert.

Offset hingegen scheint in Bezug auf sein Privatleben weniger zurückhaltend zu sein. Der Rapper, der rund um Silvestern in Dubai auftrat, wurde dort zusammen mit dem Model Melanie Jayda beim Einkaufen gesichtet. Laut Berichten des Magazins TMZ verbrächten die beiden seit einigen Wochen Zeit miteinander, wobei Quellen darauf hinweisen, dass es sich um nichts Ernstes handele. Privat war die Beziehung zwischen Cardi und Offset, die seit 2017 immer wieder für Turbulenzen sorgte, oft Thema in der Öffentlichkeit. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Trotz der Spannungen blieb Cardi in Interviews offen gegenüber ihren Gefühlen und betonte, wie wichtig ihr Familie und Musik seien. Fans wünschen sich nun, dass die Rapperin 2025 mit neuen Songs durchstartet.

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Kinder

