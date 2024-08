Ex-Bachelor David Jackson macht mit Lisa per Telefon Schluss

Seit Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass es zwischen David Jackson und Lisa Mieschke kriselt – vor allem ihren Fans fiel auf, dass der einstige Bachelor und die Influencerin sich gar nicht mehr gemeinsam im Netz zeigen. Nun bestätigt Lisa auf Instagram tatsächlich die Trennung. "Das letzte Mal, als David bei mir in Potsdam war, gab es ein paar Situationen, die halt nicht so schön für mich waren und die wollte ich im Nachhinein mit ihm klären und besprechen", beginnt sie ihr emotionales Statement. Zu einem klärenden Gespräch sei es allerdings nie gekommen: "Er wollte sich eigentlich bei mir melden, als er wieder in Deutschland war [...]. Er hat letzte Woche Mittwoch bei mir angerufen und die Beziehung beendet."

Wie schlecht es ihr mit dem Liebes-Aus geht, macht Lisa ebenfalls in ihrer Stellungnahme deutlich. "Diese Phase der Ungewissheit war richtig, richtig schlimm für mich", gibt die Brünette unter Tränen zu und fügt hinzu: "Ich habe ganz viel weinen müssen und konnte kaum rausgehen. [...] Was besonders hart für mich war, dass das irgendwie am Telefon stattgefunden hat und wir waren ja beide in Deutschland, das hätte man anders machen können." Lisa habe sich danach "wertlos" gefühlt. Dennoch habe sie versucht, schnell mit der Beziehung abzuschließen.

Lisa und David lernten sich in der vergangenen Staffel von bei Der Bachelor kennen und lieben. Nach der Datingshow planten sie sogar schon ihre gemeinsame Zukunft. "Ziel ist natürlich, wie es auch schon vor einem Jahr war, dass man sagt, man will auf jeden Fall einen gemeinsamen Ort haben", erklärte der einstige Rosenkavalier noch vor wenigen Wochen im Interview mit Promiflash.

Instagram / dee_jaxon Lisa Mieschke und David Jackson, "Der Bachelor"-Teilnehmer

Instagram / lisa.mieschke David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidaten 2023

