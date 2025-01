FSK-18-Content: Anne Wünsche arbeitet an KI-Influencerin

Anne Wünsche (33) erstellt eine KI-Influencerin. Das verrät das OnlyFans-Model in ihrer Instagram-Story und schwärmt in den höchsten Tönen von ihrer Kreation: "Ich habe weiter an meinem KI-Mädchen gearbeitet. Die hat jetzt schon eine Instagram-Seite. Die ist so hübsch." Auch einen ersten Blick auf ihr Werk gewährt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Followern: Die digitale Persönlichkeit hat dunkelblonde Haare und große gräuliche Kulleraugen.

In einem weiteren Clip erklärt Anne dann, was sie mit der KI vorhat. "Sie wird einfach eine weitere Einnahmequelle. Sie wird eine Influencerin", gibt sie offen zu. Doch das ist noch nicht alles, genau wie sie selbst soll die KI-Influencerin erotischen Content produzieren: "Dann wird sie noch eine FSK-18-Seite haben, auf der sie auch noch Geld verdient."

Anne hat sich im Laufe der Jahre mehrere Standbeine aufgebaut: Unter anderem ist sie Influencerin, betreibt ein Café in Berlin und ist auf OnlyFans tätig. Besonders der erotische Content macht sich bezahlt: Ende Dezember gab sie ihre Bruttoeinnahmen auf der Erotikplattform bekannt. 1.315.891,59 US-Dollar war auf dem Screenshot zu lesen – das sind umgerechnet etwa 1.183.600 Euro.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches KI-Influencerin, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2024

Anzeige Anzeige