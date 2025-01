Kein Kontakt: Rebecca Ries und Leyla sind keine Freunde mehr

Rebecca Ries und Leyla Lahouar (28) schienen nach ihrer Teilnahme bei Der Bachelor eine Zeit lang ziemlich gute Freundinnen zu sein. Wie die Temptation Island-Teilnehmerin nun in einer Instagram-Fragerunde offenbart, ist dies aber nicht länger der Fall. "Ich werde jetzt ein allerletztes Mal etwas dazu sagen, denn ständig kommt diese Frage und es nervt wirklich. Nein, wir haben keinen Kontakt mehr und das ist auch völlig okay. Menschen verändern sich und entwickeln sich anderweitig weiter", erklärt sie in ihrer Story.

Es gibt aber noch eine weitere Sache, die Rebecca preisgibt. Im vergangenen Jahr unterzog sie sich nach drei verpfuschten Brustoperationen einer vierten, die ihr angeblich von Leyla spendiert wurde – das entspricht aber nicht der Wahrheit. "Bevor jetzt jemand sagt: 'Aber sie hat deine Boobies bezahlt.' Nein, hat sie nicht. Es war eine Kooperation, die von uns beiden ausging", verrät die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin und fügt hinzu: "Ich wünsche ihr nur das Allerbeste und es fließt kein böses Blut."

Die Geschichte über Rebeccas Brust-OP dokumentierten die zwei Realitystars vergangenen Sommer im Netz. Im Gespräch mit Bild erklärte Leyla, die schlimmen Ergebnisse der drei vergangenen Eingriffe ihrer Freundin endlich bei einem "richtig guten Arzt" beheben lassen zu wollen. "Ich schenke ihr neue Hupen. [...] Sie ist meine Freundin, ich freue mich, wenn ich ihr helfen kann. Sie war so unglücklich mit ihrem Busen", betonte die Promi Big Brother-Gewinnerin damals.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Juni 2024

