Schauspielerin Carice van Houten (43) kann den Wirbel um das Game of Thrones-Finale nicht verstehen! Die letzte Staffel der Fantasy-Show hat bei vielen Fans für große Enttäuschung gesorgt. Vor allem die Auflösung, dass Bran Stark am Ende Westeros regiert, kam bei vielen Zuschauern überhaupt nicht gut an. Einige Fans riefen sogar eine Petition ins Leben, um eine komplette Neubearbeitung des Finales zu erwirken. Melisandre-Darstellerin Carice hat dafür kein Verständnis: Trotz aller Kritik schwärmt sie im Promiflash-Interview immer noch von dem "Game of Thrones"-Ende!

"Ich mochte es wirklich", erklärt die 43-Jährige gegenüber Promiflash auf der Comic Con Dortmund. Ihr gefällt vor allem die Tatsache, dass im Vorfeld wirklich niemand mit so einem Ausgang gerechnet hätte: "Ich mochte es, dass die Wahl so zufällig war. Sie haben sich einfach gedacht 'Okay, wer wird es?'. Wie im wahren Leben. Wie ist es möglich, dass irgendein zufälliger Typ den Thron besteigt. Ich fand, es war gut." Und die Kritik der Fans? Die scheint an Carice ohnehin einfach abzuprallen: "Mir war es egal, was alle darüber gesagt haben."

Auch von den letzten Szenen ihrer eigenen Figur ist die gebürtige Niederländerin begeistert. "Es endete mit einem Knall [...]. Es ist wunderschön, es ist emotional", schwärmte sie vor Kurzem gegenüber The Wrap. Nach der großen Schlacht um Winterfell nahm Melisandre ihre magische Halskette ab, die sie am Leben erhielt, und starb auf dem Schlachtfeld.

