Molly-Mae Hague strahlt ganz in Weiß bei ihrer Doku-Premiere

Bei der Premiere ihrer neuen Dokuserie "Behind It All" zog Molly-Mae Hague (25), bekannt aus der britischen Version von Love Island, alle Blicke auf sich, als sie am Donnerstagabend in London über den roten Teppich des Odeon Luxe Leicester Square lief. Der Social-Media-Star erschien in einem eleganten, komplett weißen Look, bestehend aus einem schulterfreien Oberteil, einer weißen Hose und einem langen Mantel.

Neben ihrer Familie bekam Molly-Mae an diesem Abend auch Unterstützung von ihrer "Love Island"-Kollegin Maura Higgins. Die Beauty ist eine langjährige Freundin der Blondine. Gemeinsam strahlten die beiden Frauen auf dem roten Teppich. Im Gegensatz zu Molly wählte ihre gute Freundin einen All-Black-Look – eine schwarze Kombination aus Hotpants, hohen Stiefeln und einem langärmeligen Cardigan. In der innigen Begrüßung der beiden, inklusive einer herzlichen Umarmung, spiegelte sich ihre enge Bindung zueinander wider.

Die Dokuserie der 25-Jährigen verspricht einen tiefen Einblick in ihr Leben: Von ihrer Trennung und der möglichen Versöhnung mit ihrem Verlobten Tommy Fury (25), mit dem sie eine gemeinsame Tochter namens Bambi hat, bis hin zu den Herausforderungen der Mutterschaft und der Kreierung ihrer eigenen Marke "Maebe". Der Boxprofi Tommy hatte kürzlich in einem Interview mit Men's Health über die Gründe ihrer Trennung gesprochen und dabei ehrlich über seine Alkoholprobleme und psychischen Schwierigkeiten nach einer schweren Handverletzung berichtet. Er stellte klar, dass Fremdgehgerüchte nicht wahr seien und die Trennung mit seinen eigenen Kämpfen zusammenhing.

Getty Images Maura Higgins und Molly-Mae Hague, Realitystars

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

