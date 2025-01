Cynthia Erivo könnte bald jüngste EGOT-Gewinnerin werden

Was für viele Hollywoodstars ein großer Traum ist, könnte für die Schauspielerin Cynthia Erivo (38) schon bald wahr werden. Die Wicked-Hauptdarstellerin wurde am Donnerstagmorgen offiziell für einen Oscar als "Beste Schauspielerin" bei den 97. Academy-Awards nominiert. Mit dieser Nominierung könnte sie die jüngste Gewinnerin des begehrten EGOT-Titels werden – also einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony erhalten. Bereits jetzt hat sie einen Tony, einen Grammy und einen Daytime Emmy in ihrer Sammlung – alle verliehen für ihre Leistungen rund um das Broadway-Musical "The Color Purple". Es fehlt also nur noch der Oscar, auf den sie in diesem Jahr gute Chancen hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Cynthia eine Oscar-Nominierung erhält. Schon 2020 war sie in gleich zwei Kategorien für den Film "Harriet" nominiert: als "Beste Schauspielerin" und für den Song "Stand Up". Damals musste sie sich jedoch gegen Renée Zellweger (55) geschlagen geben. Dieses Jahr tritt sie erneut gegen starke Konkurrenz an, darunter Karla Sofía Gascón, Demi Moore (62) und Fernanda Torres.

Auch ihr "Wicked"-Co-Star Ariana Grande (31) ist für einen Oscar, jedoch als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Dass die Popsängerin die Chance auf einen so hochkarätigen Award hat, scheint sie immer noch nicht glauben zu können. "Mir fehlen noch die Worte. Ich versuche immer noch zu atmen. Aber danke. Oh mein Gott, danke", schreibt die Victorious-Bekanntheit emotional auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den "SAG Awards Season Celebration 2024" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im Januar 2025

Anzeige Anzeige