Fans kritisieren Moderation bei der "Love Is Blind"-Reunion

Die erste deutsche Staffel der beliebten Netflix-Show Love Is Blind ist nun zu Ende. Wie auch bei den internationalen Vorgängern gehörte zum Abschluss des Dating-Experiments auch eine Reunion der Kandidaten dazu. Diese sorgte bei den Zuschauern jedoch für gespaltene Meinungen. Besonders ein Moderationsmoment sorgte bei den Fans für Unmut. Die Moderatorin Stephanie Brungs (36) betonte: "Es gab einige sehr, sehr negative Kommentare, die gingen bis Hetze, bis Hass. Da muss man an dieser Stelle ganz klar einmal sagen, das hat hier keinen Platz." Doch nur einen Augenblick später las Steffi einige fiese Hasskommentare, die an die Kandidatin Hanni gerichtet waren, laut vor.

"Warum sitzt sie da eigentlich halbnackt, wenn man sie doch nicht sieht? Hat man ihr die Show nicht erklärt?", las die RTL-Bekanntheit von ihrem iPad ab. Diese widersprüchliche Situation sorgte bei den Netflix-Zuschauern für einige Fragezeichen. "'Hass hat hier keinen Platz. Hanni, wir lesen dir jetzt deine Hasskommentare vor.' Hä?", wundert sich eine YouTube-Userin, während eine andere Nutzerin kritisiert: "Ich fand die Moderation Hanni gegenüber so extrem unfair. Erst gegen Mobbing plädieren und dann nur von einer einzigen Person Hate-Kommentare vorlesen. [...] Richtig mies."

Bei der Love Is Blind: Germany-Reunion musste Hanni nicht nur mit den vorgelesenen Hassnachrichten fertigwerden. Die Influencerin musste auch scharfe Kritik ihrer Mitstreiter einstecken. Ihre frisch vermählten Co-Stars Ilias und Alina warfen der Blondine vor, ihre Gefühle für ihr Couple Daniel nur vorgespielt zu haben. Hanni habe Daniel hinter seinem Rücken als "Lappen und Hündchen" bezeichnet, machte Ilias seinem einstigen Schwarm schwere Vorwürfe.

Instagram / hannihase "Love Is Blind"-Hanni, Dezember 2024

Netflix / Eren Karatas Daniel und Hanni beim "Love Is Blind: Germany"-Finale

