Gefühle vorgespielt? "Love Is Blind"-Hanni im Kreuzfeuer

Die große Wiedersehensshow der ersten Staffel von Love is Blind Germany sorgte für allerlei Emotionen und Drama. Besonders im Zentrum der Kritik: Kandidatin Hanni Hase, die im Finale der Datingserie ihren Verlobten Daniel unerwartet am Altar stehen ließ, obwohl sie zuvor noch von der großen Liebe gesprochen hatte. Während der Reunionshow kamen durch ihre Co-Stars wie Ilias brisante Details ans Licht. Er erklärte, Hanni habe Daniel hinter seinem Rücken als "Lappen und Hündchen" bezeichnet und gleichzeitig noch mit ihm geflirtet. Auch Alina und Jen gebe ihren Senf dazu: Hanni habe zu ihnen immer gesagt, dass sie gar keine Gefühle für Daniel habe – auch kurz vor der Hochzeit. Hat sie also alles nur gespielt, um ins Fernsehen zu kommen?

Alina ist davon überzeugt, dass ihre Kollegin ein falsches Spiel getrieben hat – im Gegensatz zu dem, was Hanni jetzt behauptet, habe sie sich gegenüber ihr immer sehr negativ über Daniel geäußert: "Und es passt halt nicht zu dem, was du hier erzählst." Viele der Kandidaten sind davon überzeugt, dass die Blondine die Datingserie nur dafür benutzt habe, sich zu vermarkten – ihre Followerzahlen im Netz sprechen auf jeden Fall dafür. Hanni selbst ist von den Vorwürfen allerdings total überrumpelt und wehrt sich: "Ich habe keine Lust mehr, mich zu rechtfertigen. Ich weiß gar nicht, wovon hier die Rede ist. Meine Gefühle waren echt." Aber was sagt Daniel zu den Behauptungen? Er könne nicht einschätzen, was stimmt und was nicht – doch betont: "Ich weiß nur, dass ich Hanni vertraue."

Die zwei wirken trotz des Dramas in der Reunionshow sehr vertraut und glücklich – haben sie sich also nach der gescheiterten Hochzeit doch wieder angenähert? Daniel klärt auf: "Wir sind kein Paar aktuell. Wir sind aber auch nicht nur Freunde. Wir verstehen uns gut. Wir sind füreinander da. Wir helfen uns in jeglichen Situationen und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste." Er und Hanni wollen sich viel Zeit nehmen, einander ohne Kamera unter vier Augen weiter kennenzulernen. Die Zukunft wird also zeigen, was aus den beiden wird.

