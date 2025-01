Golden Bachelor Franz' Entscheidung überraschte Mercedes

Golden Bachelor-Kandidatin Mercedes ist eine der glücklichen Frauen, denen Franz Stärk (73) seine letzten drei Rosen gewidmet hat. Damit, dass sich der Single ausgerechnet für sie entscheidet, hat die 61-Jährige überhaupt nicht gerechnet, wie sie Promiflash verrät. "Ich war sehr überrascht", meint die Kosmetikerin und erklärt: "Als nur noch eine Rose in der Vase war, war für mich klar: Die bekommt die Susanne..." Doch es kam anders als vermutet. Als der Rosenkavalier ihren Namen sagte, sei ihr das Herz in die Hose gerutscht, so groß sei die Überraschung gewesen, gibt Mercedes zu.

Mit der fünften Nacht der Rosen ist die Zeit auf Kreta für den Golden Bachelor und die Damen vorbei. Nun geht es zurück nach Hause, wo sie sich in ihrem gewohnten Umfeld weiter kennenlernen dürfen – und das scheint auch nötig, denn ausreichend gut kennengelernt haben sich Mercedes und Franz während der Zeit in Griechenland nach ihrem Empfinden nicht. Sie habe zu diesem Zeitpunkt schon ein großes Interesse an ihm aufgebaut, erklärt die Berlinerin Promiflash, und fühle "große Neugier, Anziehung und starkes Interesse". Doch sie wollte herausfinden: "Was steckt hinter diesen liebevollen Augen?" Außerdem verrät sie, dass da schon mehr als großes Interesse für Franz sei – erste Schmetterlinge. "Es sind kleine Schmetterlinge aus ihren Raupen geschlüpft, die gerne gefüttert werden wollen. Ich kann absolut sagen, dass ich Franz liebgewonnen habe", schwärmt die Show-Teilnehmerin.

Neben Mercedes durften sich auch die Kandidatinnen Sylvia und Lise über eine weitere Rose vom Golden Bachelor freuen. Für die vier anderen Single-Damen – Susanne, Kerstin, Ute und Sabine – war die Reise mit Franz' Entscheidung beendet. "Es nimmt mir diesen Druck, weil ich wusste, ich kann es ihm nicht versprechen, ob sich irgendwann bei mir Gefühle entwickeln", erklärte Kandidatin Susanne im Anschluss im Einzelinterview. Und auch Ute reagierte voller Verständnis: "Franz hat nach seinem Gefühl entschieden und ich denke auch, er hat die Rosenvergabe richtig gemacht."

Mercedes, "Golden Bachelor"-Kandidatin

Franz Stärk und die letzten drei "Golden Bachelor"-Kandidatinnen Lise, Sylvia und Mercedes

