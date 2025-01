Das sind die drei letzten "Golden Bachelor"-Kandidatinnen

In Folge neun hat Golden Bachelor Franz Stärk (73) die bisher schwerste Entscheidung zu treffen: Die fünfte Nacht der Rosen steht an und somit die letzte auf Kreta. Mit welchen der sieben übrigen Singlefrauen wird der Rosenkavalier zurück nach Deutschland reisen, um dort auch ihre Familien kennenzulernen? Nur drei Rosen stehen ihm zur Verfügung. "Das ist schon etwas, was sehr wehtun wird, diese Frauen zu verletzten oder zu enttäuschen. Das ist keine einfache Entscheidung", weiß Franz. Doch er hat eine Wahl getroffen: Lise, Sylvia und Mercedes sind die drei letzten "Golden Bachelor"-Kandidatinnen.

Bei Lise scheint sich der 73-Jährige ziemlich sicher gewesen zu sein. "Ich fühle dich, ich sehe dich, ich will dir nahe sein", erklärt Franz, bevor er ihr die erste Rose des Abends überreicht. Mit den Worten "Kleine Gesten sagen manchmal mehr als tausend Worte", widmet er Kandidatin Sylvia seine zweite Rose, die diese mit einem erleichterten und überaus glücklichen Lächeln dankend annimmt. Mercedes, die mit ihrer "einzigartigen Präsenz" Franz' Gefühle erreicht habe, bekommt die dritte und letzte übrige Rose des Golden Bachelors. "Mir bedeutet die heutige Rose so viel, dass ich sagen kann, dass Franz mehr von mir wissen möchte, mehr erfahren möchte und das freut mich", schwärmt die Kosmetikerin dankbar.

Für Sabine, Ute Sch., Kerstin und Susanne ist die "Golden Bachelor"-Reise somit vorbei. Letztere scheint durch Franz' Entscheidung sogar etwas erleichtert. "Es nimmt mir diesen Druck, weil ich wusste, ich kann es ihm nicht versprechen, ob sich irgendwann bei mir Gefühle entwickeln", erklärt Susanne im Einzelinterview nach der Rosenvergabe. Auch ihre Mitstreiterinnen reagieren verständnisvoll. "Franz hat nach seinem Gefühl entschieden und ich denke auch, er hat die Rosenvergabe richtig gemacht", meint Ute abschließend.

Anzeige Anzeige

RTL Franz Stärk und die letzten drei "Golden Bachelor"-Kandidatinnen Lise, Sylvia und Mercedes

Anzeige Anzeige

RTL "Golden Bachelor"-Kandidatin Susanne

Anzeige Anzeige

Anzeige