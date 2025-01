Historischer Moment: Erste Transfrau bei Oscars nominiert

Karla Sofía Gascón schreibt Oscar-Geschichte: Die Spanierin erhielt als erste offen transgeschlechtliche Frau eine Nominierung in einer Schauspielkategorie. Die Academy gab am Donnerstag bekannt, dass die 52-Jährige in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in dem Musical-Thriller "Emilia Pérez" nominiert ist. Der Film, inszeniert von Jacques Audiard (72), erzählt die Geschichte einer ehemaligen Kartellchefin, die gemeinsam mit ihrer Anwältin, gespielt von Zoe Saldaña (46), einen Neuanfang in Mexiko wagt. Neben Karla sind unter anderem auch die Schauspielerinnen Demi Moore (62) und Cynthia Erivo (38) in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert.

Bereits während der Awards-Saison 2024 sorgte Karla mit ihrer Leistung für Aufsehen. Auf den Filmfestspielen von Cannes schrieb sie Geschichte, als sie gemeinsam mit ihren Co-Stars Zoe, Selena Gomez (32) und Adriana Paz den Preis als "Beste Hauptdarstellerin" erhielt – als erste offen transgeschlechtliche Frau in der Geschichte des Festivals. Trotzdem zeigt sich Karla, die für ihre Rolle viel Lob erhält, vorsichtig optimistisch. "Ich weiß, dass viele Menschen das Projekt fantastisch finden, aber ich bin mir bewusst, dass es Leute gibt, die mein Leben ablehnen und versuchen, alles zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Doch sie werden es nicht schaffen", sagte sie im Gespräch mit Entertainment Weekly.

Jüngst wurden die Oscar-Nominierungen für 2025 veröffentlicht. In der Kategorie "Bester Film" sind unter anderem "The Brutalist", "Konklave" und Wicked im Rennen. Ebenfalls auf einen Oscar als bester Schauspieler dürfen beispielsweise Timothée Chalamet (29), Sebastian Stan (42) und Kieran Culkin hoffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karla Sofía Gascón, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige