Knutsch-Alarm bei erster "Make Love, Fake Love"-Übernachtung

In der vierten Folge von Make Love, Fake Love kam es zu einer Premiere: Karina Wagner (28) vergab erstmals den begehrten "Love Key" an einen der Kandidaten. Ihre Wahl fiel dabei auf den vergebenen Kevin. Er durfte eine ganze Nacht mit der Single-Lady verbringen – und die hatte es in sich! Nach kurzem Smalltalk ging der 23-Jährige direkt auf Angriff: Er packte Karina am Hals und küsste sie leidenschaftlich. "Ich find's echt schön", sagte er direkt im Anschluss zu ihr. Karina erwiderte seine Worte und betonte: "Ich find's auch schön. Ich find's richtig schön."

Im Einzelinterview plauderte Kevin mehr Details zu ihrem ersten Kuss aus. "Auf einer Skala von eins bis zehn kann sie auf jeden Fall wie 'ne Zehn küssen. Also echt sehr gut", stellte er schmunzelnd fest. Die 28-Jährige hat offenbar auch Lust auf mehr bekommen, wie sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht verriet: "Ich kann auf jeden Fall sagen: Mein Interesse ist geweckt."

Kevins Freundin Paula bekommt die Aufnahmen ebenfalls zu sehen – und bricht daraufhin in Tränen aus. "Man geht ja immer davon aus, dass alles nur gespielt ist, aber man hat trotzdem immer diese Gedanken im Hinterkopf: 'Ok, was ist, wenn er sie wirklich toller findet als mich?'", erklärt sie ehrlich im Einzelinterview. Doch glücklicherweise muss sie das Ganze nicht alleine durchstehen: Die Partnerinnen der anderen Kandidaten nehmen sie in den Arm und trösten sie.

"Make Love, Fake Love" – seit dem 2. Januar, immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner, TV-Bekanntheit

RTL Paula, Smilla, Nessa und Miriam bei "Make Love, Fake Love"

