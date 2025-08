Das ist über die zweite UK-"Love Is Blind"-Staffel bekannt

Die nächste Runde Spannung, Dramen und Liebesgeschichten steht kurz bevor: In wenigen Tagen kehrt die britische Ausgabe von Love Is Blind auf Netflix mit ihrer zweiten Staffel zurück. Fast ein Jahr nach dem Erfolg der ersten Staffel werden die Zuschauer erneut in die Abenteuer von Singles aus Großbritannien und Irland eintauchen, die sich ohne Blickkontakt verlieben wollen. Die Staffel wird über drei Wochen hinweg veröffentlicht: Die ersten vier Folgen erscheinen am 13. August, weitere Folgen am 20. August, und die letzten beiden Folgen am 27. August.

Ein Reunion-Special wurde bislang nicht bestätigt, doch basierend auf früheren Staffeln könnte eines folgen. Die Gastgeber der zweiten Staffel sind erneut Matt und Emma Willis, die bereits in der ersten Ausgabe durch die Sendung führten. Das Ehepaar bringt Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen mit: Matt ist Musiker und Mitglied der Band Busted, während Emma als Moderatorin, unter anderem bei Big Brother, bekannt ist. Der Cast der neuen Staffel bleibt bis dato geheim, doch Netflix plant, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenige Tage vor dem Start bekanntzugeben.

In der ersten Staffel verlobten sich sechs Paare, von denen drei tatsächlich den Bund fürs Leben schlossen. Zwei dieser Paare, Nicole und Benaiah sowie Jasmine und Bobby, sind bis heute verheiratet. Nicole und Benaiah planen sogar ein zweites Hochzeitsfest für Familie und Freunde, die damals nicht dabei sein konnten. Im Gegensatz dazu verlief die Beziehung von Sabrina und Steven nach der Hochzeit im Sand, und auch Maria und Tom scheiterten frühzeitig, da sie grundlegende Unterschiede in ihren Werten erkannten. Für eine Überraschung sorgte hingegen Ollie, der nach der Show nun mit Amber Desiree aus der US-Version von "Love Is Blind" verlobt ist. Gemeinsam erwarten sie ein Baby.

Getty Images Matt Willis und Emma Willis im Mai 2025

Netflix © 2023 Szene aus "Liebe macht blind"

Instagram / ollie1sutherland Amber Desiree Smith und Ollie Sutherland, "Love is Blind"-Kandidaten

