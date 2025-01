Lucien Laviscount kehrt in "Emily in Paris"-Sequel zurück

Lucien Laviscount (32) wird für die fünfte Staffel der Netflix-Serie Emily in Paris wieder als Serien-Hauptdarsteller zurückkehren. Der Schauspieler, der seit der zweiten Staffel den charmanten Briten Alfie spielt, war zuletzt in Staffel vier nur noch in vier Episoden zu sehen – unter anderem aus terminlichen Gründen. Laut Deadline wird Lucien in der kommenden Staffel wieder eine größere Rolle spielen: Ob Alfie jedoch ein romantisches Interesse an Emily haben oder sich auf seine Arbeit als Geschäftspartner des Parfümherstellers Antoine konzentrieren wird, ist nicht bekannt.

Die vierte Staffel endete mit einer Reihe romantischer Komplikationen, die für die kommenden Episoden spannenden Stoff bieten. Spoiler: Während Alfie in einem Gespräch mit Emily – dargestellt von Lily Collins (35) – eine neue Freundin andeutete und sich aus ihrem Liebeschaos zurückzog, sah es zuletzt ganz danach aus, als habe Gabriel, dargestellt von Lucas Bravo (36), wieder Gefühle für Emily. Doch Lucas' Zukunft in der Serie scheint derzeit unsicher. In der Vergangenheit äußerte der französische Schauspieler Zweifel daran, ob er Gabriel weiterhin spielen möchte: "Es war so, als würden wir den frechen, lustigen und verspielten Gabriel verlieren, den ich liebe, und es wird sehr melancholisch und negativ", so der Schauspieler. Die Vertragsverhandlungen zwischen Lucas und Netflix für die neue Staffel laufen aktuell noch, jedoch scheinen die Gespräche in eine vielversprechende Richtung zu gehen.

Lucien begann seine Karriere als Kinderdarsteller und erlangte in Großbritannien Bekanntheit durch Serien wie "Waterloo Road" und "Coronation Street". Mit seinem Einstieg in "Emily in Paris" wurde er international zum Publikumsliebling und verzaubert Fans mit seinem Charisma und seiner charmanten Darstellung des sarkastischen Alfie.

Anzeige Anzeige

Netflix Eine Szene aus "Emily in Paris" Staffel drei

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige