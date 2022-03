Lucien Laviscount (29) schwärmt vom Emily in Paris-Dreh! Der britische Schauspieler gehört seit Staffel zwei zum Cast der beliebten Netflix-Produktion rund um Emily Cooper und ihre Erlebnisse in der französischen Hauptstadt. Mit deren Darstellerin Lily Collins (32) und den übrigen Stars am Set hat sich Lucien offenbar ganz prächtig verstanden – denn für ihn ist klar: Er hat die Arbeit bei "Emily in Paris" geliebt.

"Ganz ehrlich: Das war die unglaublichste Zeit meines Lebens", gab der 29-Jährige gegenüber Daily Mail preis. Nach dem Erfolg der ersten Folgen zur Serie hinzuzustoßen, sei für den Briten mit enormem Druck verbunden gewesen – auch von Paris und dem ganzen Set sei er zunächst total überwältigt gewesen. Am Ende habe sich aber alles als gut herausgestellt – und das lag unter anderem an Lily, die auch als Produzentin der Serie fungiert. "Wenn du am Set bist, steht und fällt alles mit demjenigen, der das Team anführt. Sie macht das mit so viel Anmut – es ist ein wunderbares Umfeld", betonte er.

Aber wird Lucien auch in einer Fortsetzung des Streaminghits zu sehen sein? Im Moment gibt er sich noch geheimnisvoll. "Wenn die Geschichte von Alfie noch nicht zu Ende erzählt sein sollte und Emily noch mehr zu bieten hätte – dann wäre das toll", ließ er lediglich wissen.

Netflix / Stéphanie Branc Lucien Laviscount und Lily Collins in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Stéphanie Branchu/Netflix Lucien Laviscount und Lily Collins in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Getty Images "Emily in Paris"-Star Lucien Laviscount

