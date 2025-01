Ohne Sicherheit: Das war James Camerons riskantester Stunt

James Cameron (70), der gefeierte Regisseur von Blockbustern wie Avatar und Titanic, hat in einem Interview über die gefährlichste Filmszene gesprochen, die er je gedreht hat: In "Terminator 2 – Tag der Abrechnung", in dem Arnold Schwarzenegger (77), Linda Hamilton (68) und Edward Furlong (47) die Hauptrollen spielten, riskierte Stuntman Peter Kent bei einer spektakulären Verfolgungsjagd sein Leben, während er einen riskanten Sprung von einem Pick-up auf die Kühlerhaube eines Trucks absolvierte. "Entweder man hat es richtig gemacht oder man ist tot", so James gegenüber dem Magazin Female.

Trotz der damaligen Sicherheitsüberlegungen, wie etwa dem Einsatz von Sicherungsseilen, wurde letztlich auf solche Hilfsmittel verzichtet. Dies machte die Aufnahme äußerst gefährlich – doch der Stuntman führte den Stunt ohne Verletzungen durch. Im Interview erklärte James weiter, dass die ikonische Szene damals ohne digitale Hilfsmittel auskommen musste. Heute würden solche Aufnahmen sehr wahrscheinlich mithilfe von CGI-Technik und einem digitalen Double gedreht werden. Damals jedoch musste James auf die klassische Arbeit der Stuntleute setzen und erntete dafür viel Bewunderung innerhalb der Filmindustrie.

Der 1991 erschienene Actionfilm "Terminator 2" gilt bis heute als Höhepunkt der Reihe, die in den letzten Jahren jedoch eher enttäuschende Fortsetzungen wie "Genisys" und "Dark Fate" hervorbrachte. Star-Regisseur James, der als kreativer Kopf hinter den ersten beiden Filmen steht, hatte zuletzt angekündigt, dass die "Terminator"-Reihe für ihn noch nicht abgeschlossen sei. Privat hält sich der 70-Jährige jedoch eher zurück und genießt das ruhige Leben mit seiner Familie abseits des Hollywood-Rummels.

Getty Images Arnold Schwarzenegger unterstützt James Cameron auf dem Hollywood Walk of Fame, 2009, Hollywood.

Getty Images Der Cast und die Produzenten von "Avatar", Dezember 2022

