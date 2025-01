"Selbst hopsgenommen": Umut Tekin verteidigt "WhatsApp"-Song

Umut Tekin (27) brachte nach seiner turbulenten Trennung von Emma Fernlund (24) seinen Song "Auf Whatsapp" heraus. Der Temptation Island-Star machte sich damit über sich selber lustig, stieß aber nicht nur bei seiner Ex-Freundin auf Verärgerung, sondern auch bei einer Vielzahl von Fans – weshalb er sich jetzt in seiner Instagram-Story rechtfertigt. "Meine Absicht war es niemals irgendwen damit zu verletzen, weil wenn sich jemand hopsgenommen hat, dann bin ich das selbst. [...] Kaum wird der Song veröffentlicht, heißt es, ich würde Emma demütigen. Lächerlich, wie man sich so etwas erlauben kann und lauter Beleidigungen?", wettert der einstige Bachelorette-Boy.

In dem Lied griff Umut eine Aussage auf, die er in einem viralen Clip wütend beteuert hatte: "Ich verstehe nicht, wie man sich das aus dem Arsch ziehen kann, zu behaupten, dass ich über Instagram Schluss gemacht habe. Das war über WhatsApp." Wie er weiter ausführt, habe er so lediglich versucht, das Beste aus "einer scheiß Situation" zu machen und wie viele andere, die ein Video mit dem Ton gemacht hatten, die Sache mit Humor genommen. Darüber hinaus habe der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat den Fans eine Freude machen wollen. "Man sieht die Dinge und die Welt, wie man sie sehen möchte, und ich habe das Gefühl, dass es eine negative Grundeinstellung bei einigen Menschen gibt und sie deshalb haten", schließt er sein Statement ab.

Ob der 27-Jährige seinen Song nun verteidigt, weil ein Liebes-Comeback mit Emma im Raum steht? Die Realitystars veröffentlichten kürzlich gemeinsame Schnappschüsse im Netz, auf denen sie verdächtig innig posierten. Auf einem der Fotos hatte Umut sogar einen Arm um die einstige "Temptation Island"-Verführerin gelegt, während sie sich verliebt anschauten. "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen", hieß es unter dem Beitrag. Die beiden Sommerhaus-Bekanntheiten hatten sich vergangenen Monat getrennt und einen regelrechten Rosenkrieg geführt. Es wurde jedoch bereits kurz nach dem Aus spekuliert, ob sie wieder zueinander gefunden haben.

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Januar 2025

