Comeback? Emma Fernlund und Umut Tekin posten Pärchenfotos

Seitdem sich Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) Ende des vergangenen Jahres trennten, wird über ein Liebes-Comeback spekuliert. Nun scheint das Temptation Island-Pärchen diese Gerüchte zu bestätigen. Gemeinsam posten die beiden Fotos auf Instagram, auf denen sie verdächtig innig posieren. Auf einem der Bilder hat der TV-Casanova den Arm um seine vermeintliche Ex-Freundin gelegt, während sie sich verliebt anschauen. Ein weiteres zeigt sie, wie sie gemeinsam lachen. "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen", schreibt Emma zu den Schnappschüssen.

Doch bedeuten diese Bilder, dass die zwei Influencer wieder vereint sind? In den Kommentaren des Posts sind einige User überzeugt. "Liebe gewinnt immer. Ich freue mich sehr für euch", schreibt ein Fan. Ein anderer Nutzer spekuliert: "Ich glaube nicht, dass sie jemals wirklich getrennt waren." Ein paar Follower können sich ihre Scherze nicht verkneifen. "Hoffentlich macht Umut wenigstens keinen Song darüber" und "Nächstes Mal wird über SchülerVZ Schluss gemacht", witzeln die Fans.

Erst vor knapp einer Woche brachte Umut seinen Song "Auf WhatsApp" heraus, der ein Social-Media-Schnipsel verarbeitete, in dem er klarstellte, dass er nicht über Instagram, sondern über WhatsApp Schluss gemacht habe. Damals wirkte Emma gar nicht begeistert von der Aktion ihres Ex-Partners. "Das Ganze katapultiert mich dorthin zurück, wo du mich einfach nur todesverletzt hast. Ich verstehe, dass es für euch voll der witzige Gag ist [...], aber im Endeffekt müsst ihr mal so darüber nachdenken, was das für eine Aktion mir gegenüber ist", erklärte sie im Netz.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Emma Fernlund

