Emma Fernlund ärgert sich über Umut Tekins Trennungssong

Emma Fernlund (24) geht das Verhalten ihres Ex-Freundes Umut Tekin (27) mächtig gegen den Strich. Der Realitystar trennte sich im Dezember öffentlich von der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführerin. Nachdem er für dieses Vorgehen kritisiert wurde, beteuerte Umut in einem viralen Clip, das Beziehungsende zuvor im Privatchat verkündet zu haben. Diesen Videoausschnitt nutzte der ehemalige Bachelorette-Kandidat nun, um mithilfe eines DJs den Song "Auf WhatsApp" zu produzieren. Emma kann diesem Schritt allerdings nicht viel abgewinnen. In einem TikTok-Video erklärt sie, was sie nach der turbulenten Trennung von dem Lied hält: "Dann hast du die Dreistigkeit, nachdem du trotzdem bei mir angeschissen kommst und mit mir zusammen sein willst, den Song zu veröffentlichen und es zu belächeln."

Die 24-Jährige ärgert sich darüber, dass Umut trotz einer privaten Entschuldigung nun sein Verhalten mit einem Song feiert. Das Lied erinnere sie selbst nämlich an eine schmerzhafte Zeit. "Das Ganze katapultiert mich dorthin zurück, wo du mich einfach nur todesverletzt hast", wirft Emma ihm auf ihrem Social-Media-Profil vor. Sie bittet ihre Follower, diese Perspektive nachzuvollziehen: "Ich verstehe, dass es für euch voll der witzige Gag ist [...], aber im Endeffekt müsst ihr mal so darüber nachdenken, was das für eine Aktion mir gegenüber ist."

Die Veröffentlichung des Songs stieß auch in Umuts Fangemeinde auf gemischte Reaktionen. Während sich einige auf das Lied freuen und den 27-Jährigen für seine Selbstironie feiern, kommt die Verkündung nicht bei allen gut an. "Das ist das Peinlichste, was ich seit Langem gesehen habe", kommentierte ein Follower und ist mit dieser Ansicht nicht allein. Lorik Bunjaku (28), der mit Emma und Umut zusammen an "Temptation Island V.I.P." und Das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatte, äußerte sich ebenfalls in Umuts Kommentarspalte auf Instagram und fragte ungläubig: "Wer dachte auch, es kann nicht schlimmer werden?"

TikTok / emmashealth Reality-TV-Darstellerin Emma Fernlund

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im Dezember 2023

