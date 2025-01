So dankbar ist Adrien Brody über zweite Oscar-Nominierung

Es ist endlich so weit: Die Oscar-Nominierungen für 2025 stehen fest! Bowen Yang und Rachel Sennott präsentierten die heiß ersehnten Listen am Donnerstag live aus Los Angeles. Zu den glücklichen Nominierten in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" zählt auch Adrien Brody (51). Er hat für seine Rolle in "The Brutalist" bereits zum zweiten Mal in seiner Laufbahn die Chance auf den "Goldjungen". Auf Instagram bringt der Schauspieler seine Freude darüber deutlich zum Ausdruck: "Ich danke allen meinen Kollegen und der Academy für diese außergewöhnliche Ehre. Seit fast vier Jahrzehnten erlebe ich die Höhen und Tiefen des Künstlerdaseins. Das hat mir eine Perspektive gegeben und eine enorme Wertschätzung und Respekt für diesen Moment."

Adam gewann bereits im Jahr 2003 bei der 75. Oscar-Verleihung den Preis als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "Der Pianist". Mit seiner Darstellung in "The Brutalist" könnte er gute Chancen auf den Gewinn haben. Er spielt einen in Ungarn geborenen jüdischen Architekten namens Laszlo Toth, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten auswandert. Bezüglich seiner Rolle schreibt er: "Die Darstellung von Laszlo Toth und die Darstellung der Nöte und Sehnsüchte so vieler Menschen, einschließlich der Kämpfe meiner eigenen Familie, hat mein eigenes Gefühl des Seins und der Zugehörigkeit wiederbelebt und mir den Glauben zurückgegeben."

"The Brutalist" könnte in diesem Jahr durchaus bei den Oscars abräumen, denn er ist in ganzen zehn Kategorien nominiert. So ist er als "Bester Film" im Rennen gegen Werke wie "Anora", "A Complete Unknown", "Konklave", Wicked und "Emilia Pérez". Für den Award des besten Schauspielers muss sich Adrien gegen namhafte Konkurrenz wie Timothée Chalamet (29) für das Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown", Ralph Fiennes (62) für seine Performance in "Konklave" oder auch Sebastian Stan (42) in "The Apprentice" durchsetzen.

Getty Images Felicity Jones, Adrien Brody und Guy Pearce, Januar 2025

Getty Images Timothée Chalamet, Januar 2025

