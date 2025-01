Neuanfang nach Feuer: Spencer Pratt räumt mit TikTok ab

Spencer Pratt (41) hat Mitte Januar enthüllt, wie er die Verluste wegen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles bewältigt. Der Reality-TV-Star, bekannt aus The Hills, und seine Ehefrau Heidi Montag (38) mussten ihr gemeinsames Zuhause in Pacific Palisades verlassen, bevor es von den Flammen komplett zerstört wurde. Während das Ehepaar mit den gemeinsamen Söhnen Gunner (7) und Ryker (2) nun vorübergehend bei Spencers Eltern unterkommt, hat dieser überraschend positive Neuigkeiten zu vermelden: Über TikTok konnte er innerhalb einer Woche mehr als 23.000 Euro verdienen. Das verriet Spencer im Interview mit Variety. Die Unterstützung der Menschen sei unglaublich und lebensverändernd. "Das ist das Stärkste – wenn man sich nicht auf Werbung oder KI und Algorithmen verlassen muss, wenn Menschen einfach nur geben wollen."

Spencer hat in den vergangenen Tagen seine Aktivitäten auf TikTok stark intensiviert. So konnte er innerhalb von nur einer Woche fast eine Million neue Follower dazugewinnen. Er dokumentierte nicht nur den Alltag nach der Brandkatastrophe, sondern hat auch die Fans zur Unterstützung von Heidis kürzlich neu veröffentlichtem Album "Superficial" aufgerufen. Die Platte, die ursprünglich 2010 erschien, feierte ihren 15. Geburtstag und konnte sich jetzt sogar auf Platz eins der iTunes-Charts katapultieren. Dennoch dämpfte Spencer die Erwartungen: "Ich erwarte von den Streams selbst wenig finanzielle Einnahmen, aber die Energie und Chancen, die daraus entstehen, sind unbezahlbar." Zusätzlich plane er, Merchandising-Produkte wie T-Shirts zu verkaufen, um weitere Einnahmen zu generieren.

Spencer und Heidi verbindet seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Show "The Hills" ein tiefes Band, das auch in Krisen wie dieser beständig bleibt. "Ich bin optimistisch, denn das ist wirklich der einzige Weg, das alles zu überstehen", beteuerte er gegenüber Variety. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2008 geben die beiden immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und betonen dabei, wie wichtig ihnen Sicherheit und Stabilität für ihre Kinder seien. Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigen sie sich kämpferisch. In der Vergangenheit hatte das Paar mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, doch Spencer hat nie seine besondere Verbindung zu den Fans unterschätzt. Er setzt eben auf einen kreativen Ansatz, auch in schwierigen Zeiten finanziell wieder auf die Beine zu kommen: "Ich war auf der Suche nach irgendetwas, was mir Einnahmen bringt."

Instagram / spencerpratt Spencer Pratt zeigt sich auf Instagram vor den Ruinen seines Hauses

MEGA Heidi Montag mit Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner Stone, Juni 2022

