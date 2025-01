"Stranger Sins"-Natalia Osada steht zu ihren TV-Sexszenen

Natalia Osada (34) und ihr Ehemann Jiorgos Triadis haben an der diesjährigen Staffel von "Stranger Sins" teilgenommen – einem TV-Format, in dem Paare sich auf ein erotisches Abenteuer begeben und ihre sexuellen Fantasien ausleben. In der Sendung sind auch sehr intime Szenen des Ehepaars zu sehen. Wie ist es für die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin, sich diese im Nachhinein anzuschauen? "Bei der letzten Szene kurz vor unserem Abgang dachte ich nur: 'Mann, Natalia'", erzählt die 34-Jährige im Promiflash-Interview leicht beschämt. Doch sie stellt trotzdem klar: "Aber es ist halt einfach so gewesen und deswegen – ich stehe dazu!"

Natalia betont, dass sie gar nichts bereuen würde. "Das gehört zu jeder gesunden Ehe und Beziehung dazu und deswegen habe ich da wirklich meinen Frieden gefunden", erklärt die Visagistin. Auch von den Zuschauern habe sie fast ausschließlich positives Feedback erhalten, worauf sie sich konzentrieren möchte. "Ich fokussiere mich ehrlich gesagt mehr darauf, was die Menschen draußen sagen, und die sind alle superbegeistert und finden uns alle stark als Paar und finden unsere Beziehung superharmonisch", schwärmt sie von unzähligen lieben Nachrichten der Fans.

Natalia ist mit der "Stranger Sins"-Ausstrahlung also rundum glücklich. Teilnehmer William Lopes zeigte sich vor wenigen Tagen hingegen überrascht darüber, wie viele seiner intimen Sexszenen mit seiner Partnerin Daria im TV gezeigt wurden. "[Ich] bin auch der Meinung, dass viel zu viel zu sehen war", betonte der ehemalige "Dating Naked"-Kandidat auf Instagram. Offenbar war ihm vorab nicht bewusst, dass die intimen Szenen unverblümt ausgestrahlt werden: "Es ist eine Sache, im TV Se* zu haben. Wie viel der Sender davon zeigt, liegt aber allein an der Produktion selbst."

Instagram / jiorgostriadis Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos Triadis, Januar 2025

RTL William Lopes und Daria, "Stranger Sins"-Teilnehmer

