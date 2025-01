Tom Brady bleibt langfristig Kommentator bei Fox Sports

Tom Brady (47), der berühmte siebenfache Super Bowl-Sieger, hat erfolgreich das erste Jahr seines zehnjährigen Vertrags als Sportkommentator bei Fox Sports abgeschlossen. Sein Agent Don Yee erklärte gegenüber dem Magazin People, dass Tom sich auf die Zukunft mit dem Sender freue und viel Spaß bei seiner neuen Tätigkeit habe. Der Vertrag, der 2022 unterzeichnet wurde und ihm beeindruckende 375 Millionen US-Dollar (umgerechnet 363.512.989 Euro) einbringen soll, stellt eine langfristige Verpflichtung dar. Gleichzeitig wurde im Oktober 2024 bekannt, dass Tom eine Minderheitsbeteiligung von 5 Prozent an den Las Vegas Raiders erworben hat, was Fragen zu möglichen Konflikten zwischen den beiden Rollen nach sich zog.

Die NFL hat bereits Regeln aufgestellt, um Interessenkonflikte zu vermeiden. So darf Tom keinen Zugang zu den Einrichtungen der Raiders oder zu den Trainings- und Produktionsbesprechungen anderer Teams haben. Dennoch wird ihm erlaubt, Spiele der Raiders für Fox zu kommentieren. Laut Tom ist die Arbeit als Kommentator zwar nicht so spannend wie seine aktive Zeit als Quarterback, bietet aber dennoch interessante Einblicke: "Von oben zuzusehen, wie die Jungs performen, ist ziemlich cool", sagte er im "Let’s Go!"-Podcast. Auch gegenüber dem Magazin People betonte er, wie viel Freude ihm die neue Herausforderung bereitet und dass er sich verpflichtet fühlt, bei Fox sein Bestes zu geben.

Privat hat sich Tom nach seiner Scheidung von Gisele Bündchen (44) im letzten Jahr stark auf seinen Nachwuchs und die neue Karriere konzentriert. Der Vater von drei Kindern liebt es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, kümmert sich aber ebenso leidenschaftlich um seine beruflichen Projekte. In Interviews zeigte er sich dankbar für die zweite Karriere, die ihm nach seinem Rücktritt vom Football neue Perspektiven eröffnet hat.

Getty Images Tom Brady, Vivian Brady, 7, Februar in Florida beim Super Bowl (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

Instagram / tombrady Benjamin, Tom und Jack Brady

