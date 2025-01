Boris Becker setzte Ex Lilly nach Trennung auf die Straße

Es ist bekannt, dass die Promis im Dschungelcamp gerne das ein oder andere Detail aus ihrem Privatleben preisgeben. So ist das auch jetzt der Fall: Lilly Becker (48), die von 2009 bis 2018 mit Tennislegende Boris Becker (57) verheiratet war, berichtet, wie ihr Ex-Mann sie nach der Trennung von einem auf den anderen Tag aus ihrem Zuhause warf. "Boris hat gesagt: 'Du kannst gehen, Amadeus (14) darf bleiben.' Da war Amadeus acht", erinnert sich das Model zurück und fügt hinzu: "Dann war Boris im Gefängnis, das hat er als Teenager auch erlebt." Trotzdem sei das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Sportler und seinem Nachwuchs gut. "Er liebt seinen Vater", betont sie.

Mit dieser Geschichte trifft die gebürtige Niederländerin auf Entsetzen bei ihrem Camp-Kollegen Maurice Dziwak (26). "Für mich ist das unvorstellbar. Sein Kind auf die Straße zu setzen, das finde ich schon krass", betont der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer. Darüber hinaus zeigt er sich erstaunt darüber, dass Boris im Gefängnis war: Der 57-Jährige wurde 2022 zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. "Wieso war er im Gefängnis? Wegen Geld oder was?", fragt der Realitystar verwundert, worauf Lilly antwortet: "Na ja, er hat nicht die ganze Wahrheit erzählt."

Es ist nicht das erste Mal, dass die 48-Jährige öffentlich über ihren einstigen Partner spricht. Vor wenigen Monaten zeigte sich Lilly allerdings ziemlich wütend: Boris hatte seinem Sohn nicht von seinen Hochzeitsplänen mit Lilian de Carvalho Monteiro erzählt. "Als ich Amadeus darauf angesprochen habe, ist er aus allen Wolken gefallen. Er wusste von nichts", erklärte sie gegenüber Bunte. Die Ex-Frau des Wimbledon-Stars betonte zwar, ihm alles Gute zu wünschen, bezeichnete das Verhalten gegenüber ihrem gemeinsamen Spross aber als "das Allerletzte".

Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

