Nach Ehe mit Skylar Astin: Anna Camp datet nun eine Frau

Pitch Perfect-Star Anna Camp (42) hat ihre neue Liebe öffentlich gemacht! Die Schauspielerin bestätigt, dass sie in einer romantischen Beziehung mit der Stylistin Jade Whipkey ist. Gemeinsame Instagram-Posts sorgen für Klarheit. Bei einem romantischen Dinner teilte Jade ein Bild von Anna mit einer poetischen Liebeserklärung, das Anna stolz in ihrer eigenen Story repostete. Zuvor hatte der Filmstar Jade bereits auf ihrem eigenen Account mit einem "Date Night"-Posting gewürdigt.

Bereits im Februar hatte Anna in einem spontanen TikTok-Interview angedeutet, dass sie eine Frau date. Das gab die You-Darstellerin offen zu, als der Interview-Host sie nach ihren Erwartungen an ein erstes Date mit einem Mann fragte. "Nun, ich erwarte von Männern überhaupt nichts mehr, weil ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, und das ist großartig", gab sie zu verstehen. Jade war bei dem Interview ebenfalls anwesend, stand dabei neben Anna und legte ihren Arm liebevoll um sie.

Annas öffentliche Freude über ihre Beziehung mit Jade kommt drei Jahre nach ihrem offiziellen Liebes-Aus mit Ex-Ehemann Skylar Astin (37). Die beiden Filmstars, die sich am Set von "Pitch Perfect" kennenlernten, trennten sich 2019 nach knapp drei Jahren Ehe. Anna zeigte sich nach der Scheidung reflektiert und erklärte damals, sich "so frei und mehr wie sie selbst" zu fühlen. Nach der Scheidung führte Anna zwischenzeitlich eine Beziehung mit dem Musiker Michael Johnson. Doch auch diese Liebe scheint nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen zu sein. Wie lang Anna und Jade nun bereits als Liebespaar durchs Leben schreiten, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / jadewhipkey Jade Whipkey, Stylistin

Getty Images Anna Camp und Skylar Astin, ehemaliges Ehepaar im Juni 2018

