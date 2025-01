Elon Musk könnte der nächste Besitzer der TikTok-App werden

Elon Musk (53) könnte bald in den Besitz der beliebten Video-App TikTok gelangen. Zumindest, wenn es nach Donald Trump (78) geht. "Ich wäre dafür, wenn er es kaufen wollte", betont der US-Präsident laut Spiegel während einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Die App gehört derzeit ByteDance – ein noch unter dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden (82) entstandenes US-Gesetz schrieb dem chinesischen Unternehmen allerdings vor, sie bis vergangenen Sonntag zu verkaufen. Weitere Details über mögliche Verhandlungen und rechtliche Klärungen ließ Trump offen, zeigte sich jedoch überzeugt, dass ein Deal realisierbar sei.

Die Zukunft der Plattform in den Vereinigten Staaten ist derzeit also noch ungewiss. Das Gesetz wurde vergangenes Jahr verabschiedet, da die Regierung Datenschutzbedenken geäußert und die App als potenzielles Sicherheitsrisiko eingestuft hatte. Der eigentlich vorgeschriebene Eigentümerwechsel wurde von ByteDance jedoch kategorisch abgelehnt – weshalb TikTok am Sonntag aus den amerikanischen Appstores entfernt und abgeschaltet wurde. Trump sorgte kurz nach seiner Amtsübernahme am Montag allerdings dafür, dass die App wieder verfügbar war: Er ordnete per Erlass an, dass das Justizministerium die Bestimmungen des Gesetzes für 75 Tage nicht durchsetzen soll.

Ob sich TikTok-Nutzer von einem Verkauf an den Tesla-Inhaber begeistert zeigen werden, ist allerdings fraglich. Elon sorgte erst vor wenigen Tagen für Aufsehen: Nachdem Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wurde, hielt der Tech-Milliardär eine Rede, in der er den Unterstützern für ihren entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Republikaners dankte. "Es ist dank euch, dass die Zukunft der Zivilisation gesichert ist", erklärte er feierlich – und machte währenddessen eine Geste, bei der er seine rechte Hand auf sein Herz legte und diese anschließend nach oben ausstreckte. Die Bewegung führte zu einer Menge Stirnrunzeln und wurde auf X sogar als "Nazi-Salut" bezeichnet.

Getty Images Elon Musk und Donald Trump im Oktober 2024

Getty Images Elon Musk bei Donald Trumps Amtseinführung, Januar 2025

