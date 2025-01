So hart war Nina Botts Kindheit mit alkoholkranken Eltern

Nina Bott (47) gewährt im Gespräch mit RTL einen seltenen Einblick in ihre Kindheit – und dieser geht unter die Haut. Die Schauspielerin, die als Kandidatin in der beliebten Show Dschungelcamp antritt, spricht ehrlich über das Aufwachsen mit zwei alkoholkranken und depressiven Eltern. "Ich musste eigentlich alles selber machen", erzählt Nina bewegend. Schon mit elf Jahren sei sie in eine Art Beschützerrolle geschlüpft und habe Verantwortung für ihre Eltern übernommen: "Ich habe mich eher um [meine Eltern] gekümmert als andersherum." Trotz der schwierigen Umstände habe sie in der Familie viel Wärme erlebt und immer gespürt, wie sehr ihre Eltern sie liebten.

Ihre Vergangenheit habe Nina nicht nur geprägt, sondern auch ihre eigene Rolle als Mutter beeinflusst. Mit vier Kindern und einem glücklichen Familienleben habe sie ihren Frieden gefunden und wolle für ihre Kinder Dinge anders machen. "Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Ich möchte einfach immer für sie da sein können, immer ansprechbar sein", erklärt die einstige "Prominent"-Moderatorin. Dass ihre Eltern trotz ihrer Krankheiten stets Liebe gezeigt hätten, sei ihr bis heute bewusst: "Sie haben uns überhäuft mit Liebe." Gleichzeitig macht Nina aber deutlich, dass sie für ihre eigenen Kinder möchte, was ihr oft verwehrt geblieben sei: ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität.

Heute blickt Nina trotz der Entbehrungen auf ihre Kindheit mit Dankbarkeit zurück. Es sei wichtig für ihre persönliche Entwicklung gewesen, betont die 47-Jährige, die heute in ihren Rollen als Schauspielerin und Mutter aufgeht. Auch im Dschungel wird sie von ihrer Familie unterstützt, die ihr immer den Rücken stärke. Der Zusammenhalt in ihrer eigenen Familie spiegelt, wie sie sagt, das oberste Gut wider, das sie aus ihrer eigenen Vergangenheit mitgenommen habe – Liebe und Gesundheit stehen an erster Stelle. Für Nina ist klar: Sie hat aus der schweren Zeit eine Stärke entwickelt, die sie heute fest im Leben stehen lässt.

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren drei Kindern im August 2024

Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott, 2024

