Isi Glücks Debütalbum steigt auf Platz eins der Charts

Seit knapp acht Jahren arbeitet Isabel "Isi" Glück an ihrer Musikkarriere und ist ein bekanntes Gesicht für alle Fans des Mega-Parks auf Mallorca. Jetzt geht für sie ein echter Traum in Erfüllung: Mit ihrem ersten Album "Alles Isi" landet die Sängerin prompt auf Platz eins der deutschen Charts. Auf Instagram bedankt sich das gebürtige Nordlicht bei ihren Fans dafür, dass diese sie zur ersten Partyschlagersängerin gemacht haben, die ein Nummer-eins-Album hat. Hinter Isi reihen sich Apache 207 (27) und Lucianos (30) EP, der Soundtrack zu Robbie Williams (50) Biopic und Gracie Abrams (25) neueste Platte in die Top vier der Charts ein.

Über diese Errungenschaft der "Mallekind"-Interpretin freuen sich auch ihre Kollegen. Julian Benz kommentiert unter ihrem Beitrag: "Du bist die Beste und hast es so verdient. Wir sind alle stolz auf dich!" Genauso gratulieren Oli P. (46), Kati Zucker und Jenny Elvers (52). "Mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Megaerfolg", schwärmt außerdem Calvin Kleinen (32), der seit einigen Jahren selbst als Ballermann-Sänger unterwegs ist.

Auch wenn Isi mit ihrer Musik für gute Laune sorgen möchte, hat sie kein Problem damit, sich auch mal kritisch zu äußern. Vor wenigen Monaten forderte Shirin David (29) ihre weiblichen Fans auf, arrogant und eingebildet zu sein. Davon hielt die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gar nichts und wandte sich während eines Konzerts an ihre Fans. "Lasst euch von niemandem einreden, es wäre cool, arrogant zu sein oder es wäre cool, eingebildet zu sein. Eingebildete und arrogante Leute mag niemand. Seid einfach gute Menschen, geht respektvoll mit den Mitmenschen um", erklärte die Blondine, wie in einem TikTok-Video zu sehen ist.

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Januar 2025

Instagram / shirindavid Shirin David, November 2023

