Jesy Nelson zeigt stolz ihren Zwillings-Babybauch im Pyjama

Jesy Nelson (33) hat ihre Fans mit einem neuen Update zu ihrer Schwangerschaft begeistert. Die Sängerin, die vor allem durch ihre Zeit in der Band Little Mix bekannt wurde, erwartet aktuell Zwillinge mit ihrem On-off-Freund Zion Foster. Stolz teilte die 33-Jährige auf Instagram ein Selfie, das sie in einem süßen Pyjama mit Erdbeer-Print zeigt, der ihren wachsenden Babybauch gekonnt betont. In ihrer Story schrieb sie scherzhaft: "Bin jetzt auf Schwangerschafts-Pyjamas umgestiegen." Im Hintergrund waren bereits zwei Schaukeltiere für Babys zu sehen, was darauf hinweist, dass die Vorbereitungen für den Nachwuchs in vollem Gange sind.

In den vergangenen Wochen zeigte sich Jesy immer wieder freudestrahlend in den sozialen Medien und gab Einblicke in ihre Reise als werdende Mama. Erst kürzlich bedankte sie sich bei ihren Fans für deren liebevolle Nachrichten nach Bekanntgabe der Schwangerschaft: "Wir sind überwältigt von all der Liebe und Unterstützung", schrieb sie in einem Post samt Video, in dem sie ihren Babybauch liebevoll streichelte. Auch Zion war auf ihrem Ankündigungsfoto zu sehen, was Fans überraschte, da die Beziehung der beiden in der Vergangenheit mehrfach auf der Kippe stand.

Jesy und Zion lernten sich laut Medienberichten über gemeinsame Freunde kennen. Ab dem Jahr 2022 galten sie offiziell als Paar. Doch ihre Beziehung war getrübt von einigen Turbulenzen. 2023 machten Gerüchte die Runde, dass sich das Paar endgültig getrennt haben könnte. Grund für die Spekulationen war, dass sich beide in den sozialen Medien entfolgten. Nachdem sie Anfang 2024 erneut zusammenkamen und eine weitere Krise überstanden, scheinen sie nun mit ihrer gemeinsamen Familienplanung einen Neubeginn zu wagen.

Instagram / jesynelson Sängerin Jesy Nelson im Januar 2024

Instagram / DEu65rBobOb Jesy Nelson und Zion Foster im Januar 2025

