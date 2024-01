"Riverdale"-Star Lili Reinhart leidet unter Haarausfall!

Lili Reinhart (27) macht eine weitere Diagnose öffentlich. Mit ihrer Rolle in der Erfolgsserie Riverdale wurde die Schauspielerin international bekannt und superberühmt. Ihre große Reichweite nutzt sie seither regelmäßig, um über Themen wie psychische Gesundheit und Körperakzeptanz aufzuklären. So sprach sie auch bereits offen über ihren eigenen Kampf mit Angstzuständen und Depressionen. Nun verrät Lili: Bei ihr wurde nun auch Alopezie festgestellt.

Das schildert die 27-Jährige in einem Video auf TikTok: "Mitten in einer schweren depressiven Episode wurde bei mir Alopezie diagnostiziert." Die Hauterkrankung ist ein plötzlich auftretender Haarausfall, der bestimmte Stellen oder den gesamten Körper betreffen kann. Lili scheint positiv damit umzugehen und hat bereits eine Behandlungsmethode für sich entdeckt. "Die Rotlichttherapie ist mein neuer bester Freund", erklärt sie zu dem Clip, in dem eine rote Lampe über ihrem Kopf flimmert.

Dass sie so offen und ehrlich mit Diagnosen und ihrer seelischen Gesundheit umgeht, hat auch einen Grund: Sie will ihren Fans zeigen, dass sie mit solchen Problemen nicht alleine sind. "Sprecht weiterhin darüber. Zeigt, dass das normal ist. Habt Mitgefühl mit anderen und seid freundlich", schrieb Lili zuvor dazu in ihrer Instagram-Story.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart im Oktober 2023

TikTok / lilireinhart Lili Reinhart, Schauspielerin

Getty Images Lili Reinhart, People's Choice Awards 2021

