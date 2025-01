"Nur k. o.": Anna-Maria Ferchichi meldet sich nach Eingriff

Auf Anna-Maria Ferchichis (43) Social-Media-Account war es die vergangenen Tage ungewöhnlich ruhig. Das hatte allerdings auch einen Grund: Die Influencerin unterzog sich einem Eingriff. "Ich dachte, ich sei nach meinem 'Eingriff' fitter, aber ich muss zugeben, ich war die letzten drei Tage einfach nur k. o.", berichtet sie auf Instagram. Um es sich bei dem besagten Eingriff um eine Operation handelte oder doch etwas anderes, möchte Anna-Maria ihren Fans allerdings nicht verraten – noch nicht.

"Ich bin mir nach wie vor unschlüssig, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Ich stehe zu meinen Eingriffen, bin mir aber trotzdem bewusst, dass mir eine Menge Menschen täglich zuschauen", erklärt Anna-Maria in ihrer Story. Sie wolle niemanden ermutigen, "so was zu machen, denn es ist nach wie vor etwas, was medizinisch einfach nicht notwendig ist, für mich persönlich nach acht Kindern aber sehr wichtig." Dennoch meint die Frau von Bushido (46), dass sie eventuell mal nebenbei verrät, worum es sich bei ihrem geheimnisvollen Eingriff gehandelt hat.

Eigentlich geht Anna-Maria mit ihren Beauty-OPs relativ offen um, auch wenn sich die Eingriffe im Nachhinein als unsinnig herausgestellt haben. So war es beispielsweise bei ihrer Entscheidung, sich den Allerwertesten vergrößern zu lassen. Die achtfache Mama hatte jahrelang "gigantische Po-Implantate", die sie sich vor rund zweieinhalb Jahren entfernen ließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Eine Freundin und Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2018

Anzeige Anzeige