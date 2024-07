Anna-Maria Ferchichi hatte "gigantische Po-Implantate"!

Anna-Maria Ferchichi (42) ist in Topform! Die Frau von Rapper Bushido (45) ist Mama von acht Kindern, erfolgreiche Influencerin und steht regelmäßig für ihre Familiendoku vor der Kamera. Nun verrät sie: Ihr Körper ist nicht alleine durch Sport, Ernährung und eiserne Disziplin so straff. Die TV-Bekanntheit ließ bereits an der einen oder anderen Stelle nachhelfen. "Wer mir länger folgt, weiß, ich hatte sieben Jahre lang gigantische Po-Implantate", erzählt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story. Klärt dann allerdings sofort auf: Sie habe die Implantate vor rund zwei Jahren wieder entfernen lassen.

Auf ihrem Social-Media-Profil finden sich noch einige Bilder von früher, die zeigen, wie gigantisch ihre Rundungen waren. Die Fans der achtfachen Mama munkelten schon des Öfteren, ob die Influencerin bei ihrem großen Po nachhelfen lassen hat. Unter einem Foto aus dem Jahr 2018 schrieben etliche Fans beispielsweise: "Hast du deinen Po auch gemacht?", "Der Hintern sieht im Verhältnis zu den Beinen total komisch aus" und "Der Po ist leider nicht gut gemacht." Andere Follower hingegen fanden ihr Hinterteil total ästhetisch. "Deine Figur ist der Hammer", tippte ein Nutzer in der Kommentarspalte.

Anna-Maria gibt ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Viele Fans fragen sich: Was macht die Schwester von Sarah Connor (44), um ihren straffen Körper beizubehalten? Immerhin hat sie bereits acht Kinder auf die Welt gebracht, darunter einmal Zwillinge und einmal sogar Drillinge. "Ich esse keine Kleinigkeiten zwischendurch und achte auf viel Gemüse und Fisch", verriet sie auf Social Media. Anna-Maria habe noch nie Kalorien gezählt, achte allerdings akribisch auf ihre Ernährung und treibe regelmäßig Sport.

Instagram / anna_maria_ferchichi Eine Freundin und Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2018

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

