Selena Gomez deutet trotz ihrer Rückzugspläne neue Musik an

Selena Gomez (32) hat ihre Fans mit einem Hinweis auf musikalische Projekte in Aufregung versetzt. Die Sängerin teilte am Mittwoch in ihrer Instagram-Story ein kurzes Video, in dem sie mit Kopfhörern zu sehen ist und ein bisschen Musik im Hintergrund spielt. Zu sehen ist außerdem ihr Computerbildschirm, den sie jedoch mit einem großen roten Herz-Emoji unkenntlich gemacht hat. In dem Clip, den sie nicht weiter kommentierte, wirkt Selena aufmerksam und geheimnisvoll – arbeitet sie etwa an neuer Musik?

Das Video kommt überraschend, da Selena zuletzt erklärt hatte, für das Leben einer Pop-Ikone "zu alt" zu sein. Diese Aussage tätigte sie vergangenes Jahr im Gespräch mit Saoirse Ronan (30) im Rahmen des Variety-Formats Actors on Actors. Darin sagte Selena: "Ich denke definitiv, dass meine Stärke wahrscheinlich die Schauspielerei ist. Aber eine Sache, auf die ich in der Musik stolz bin, ist die Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen [...] Aber ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen zu alt für das Leben eines Popstars." Dennoch scheint sie ihre musikalische Arbeit nicht vollständig aufgegeben zu haben. Bereits vor wenigen Tagen hatte ein TikTok-Video ihres Verlobten, Musikproduzent Benny Blanco (36), für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin saß die Sängerin vor einem Mikrofon und schien mitten in Aufnahmen zu stecken.

Neben ihrer Karriere engagiert sich Selena außerdem immer wieder ehrenamtlich. Erst kürzlich wurden sie und Benny dabei gesehen, wie sie in Los Angeles Essensspenden an Ersthelfer verteilten. Seit ihrer Verlobung mit Benny Blanco im Dezember zeigt sich das Paar sichtlich glücklich. 2023 hatten die beiden ihre Liebe offiziell gemacht. Ob in Zukunft neue Musik von der Sängerin kommt, deren letztes großes Musikprojekt das spanischsprachige Album "Revelación" aus dem Jahr 2021 war, bleibt vorerst jedoch abzuwarten.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

