Sex mit 101 Männern: Lily Phillips von Airbnb gesperrt

Lily Phillips (23), ein bekannter Social-Media-Star und OnlyFans-Model, sorgte mit einer aufsehenerregenden Aktion für Schlagzeilen: Die 23-Jährige schlief innerhalb von 24 Stunden mit 101 Männern, was sie für eine YouTube-Dokumentation festhalten ließ. Nun hat das Ganze jedoch Konsequenzen. Wie sie im Podcast "Plug Talk" erklärte, sei sie daraufhin von der Plattform Airbnb gesperrt worden, nachdem sie für die Aktion eine Unterkunft in London angemietet hatte. "Es war wirklich beängstigend, weil sie verdammt noch mal gegen mich klagen könnten", sagte Lily. Die bisherige Reaktion von Airbnb sei jedoch noch unklar.

Eigentlich wollte Lily noch einen Schritt weitergehen und plante für dieses Jahr eine weitere Aktion, bei der sie innerhalb eines Tages mit 1.000 Männern schlafen wollte. Dieses Vorhaben wurde jedoch verschoben, unter anderem, weil sie befürchtete, in den USA aufgrund der strengen Gesetze zur Deportation gezwungen zu werden. Lily hat durch die mediale Aufmerksamkeit ihrer bisherigen Aktionen jedoch enormen beruflichen Erfolg. Seit der Veröffentlichung der Dokumentation "I Slept With 100 Men in One Day" gab sie an, dass sich ihre Einnahmen bei OnlyFans um ein Vielfaches gesteigert hätten. Die polarisierenden Projekte treiben ihre Karriere bisher an, während ihr persönliches Liebesleben momentan auf der Strecke bleibt.

Obwohl sie mit ihrer Karriere immer wieder öffentlich aneckt, kann sie auf die Unterstützung ihrer Familie zählen. Ihre Eltern seien zwar nicht begeistert von ihren Projekten, stehen aber trotz aller Kritik hinter ihr. Gleichzeitig betonte Lily, dass sie Kritik insgesamt wenig an sich heranlasse, schwieriger sei es jedoch, wenn ihre Familie ins Visier geraten würde: "So sehr es mir auch egal ist, was die Leute über mich denken, es ist schwierig, wenn sie die Familie angreifen. Das ist nicht schön zu hören." Ihren Fokus hat Lily derzeit ganz auf ihre Arbeit gerichtet. "Es muss nur für mich Sinn ergeben, nicht für jemand anderen", betonte sie, als es um ihr außergewöhnliches Leben und ihre Ziele ging.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im Dezember 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

Was haltet ihr von Lilys Aktion mit 101 Männern innerhalb von 24 Stunden zu schlafen? Ein gelungenes PR-Manöver. Einfach nur geschmacklos. Ergebnis anzeigen