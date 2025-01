Nach Sex-Marathon: Lily Phillips enthüllt OnlyFans-Umsatz

Lily Phillips (23) sorgte Ende des vergangenen Jahres mit einem fragwürdigen Sex-Experiment für großes Aufsehen: Die Britin hatte innerhalb nur eines Tages mit sage und schreibe 101 Männern Geschlechtsverkehr. Zusätzlich veröffentlicht das Model schon seit langer Zeit regelmäßig auf der Bezahlplattform OnlyFans erotische Beiträge – und das lohnt sich so richtig. Gegenüber E! News enthüllt Lily jetzt ihre Einkünfte. "Oh, wir bewegen uns in den Millionen", erklärt die Erotikdarstellerin.

Allerdings stellt Lily klar, dass sie den erotischen Content nicht "wegen des Geldes" aufnehme – vielmehr sei es ihre große Leidenschaft. "Für mich gibt es keinen Geldbetrag, der mich dazu bringen würde, aufzuhören. Es gibt kein Ziel. Es ist nicht so, dass ich sage: 'Oh, wenn ich diese Zahl erreiche, höre ich damit auf'", betont die OnlyFans-Unternehmerin und fügt hinzu, dass sie ihren Job genieße.

Im Oktober 2024 schlief Lily im Zeitraum von 14 Stunden mit insgesamt 101 Männern, die sie mittels eines Online-Aufrufs zu dem Sex-Marathon einlud. Obwohl sie in einer YouTube-Doku noch am selben Tag einen mental deutlich mitgenommenen Eindruck machte und erklärte, dass sie "manchmal dissoziiert" habe, verkündete sie kurze Zeit später ein weiteres fragwürdiges Experiment. Im Februar wolle sie innerhalb eines Tages mit 1.000 Männern intim werden und damit den Weltrekord knacken.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Oktober 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

