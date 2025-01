Super-Bowl-Sensation: Hemsworth und Pratt im neuen Spot

Chris Hemsworth (41) und Chris Pratt (45) haben sich für ein neues Projekt zusammengetan. Die beiden Schauspieler, bekannt aus Filmen wie Thor: Love and Thunder und der Guardians of the Galaxy-Reihe, sind die Stars eines Werbespots, der während des Super Bowl 2025 ausgestrahlt wird. Im Zentrum der Kampagne stehen laut JustJared die Ray-Ban Meta Glasses, die von Meta entwickelt wurden. Obwohl bisher wenige Details zur Werbung bekannt sind, sorgt die Beteiligung der Hollywood-Stars schon jetzt für großes Aufsehen.

Regie führte bei dem exklusiven TV-Spot kein Geringerer als Matthew Vaughn (53), der durch seine Arbeit an X-Men: Erste Entscheidung und als Produzent von "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" bekannt wurde. Die Wahl Matthews hat besonders in Fankreisen Spekulationen ausgelöst, da die X-Men langsam ihren Weg ins Marvel Cinematic Universe finden. Bemerkenswert ist auch der finanzielle Rahmen der Werbung: Wie viel Meta für diesen Super Bowl-Werbespot genau bezahlt hat, ist zwar nicht genau bekannt, doch Schätzungen zufolge könnten 30 Sekunden Werbezeit während des Spiels bis zu 6,8 Millionen Euro kosten.

Während Chris Hemsworth seit Jahren als charmanter Halbgott Thor die Leinwand erobert, wurde Chris Pratt durch seine Rolle als witziger Weltraum-Abenteurer Star-Lord in "Guardians of the Galaxy" zum Publikumsliebling. Für den Marvel-Blockbuster "Thor: Love and Thunder" von 2022 standen sie erstmals gemeinsam vor der Kamera.

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

